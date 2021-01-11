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تراجع أسعار النفط بسبب مخاوف الطلب وبرنت إلى 55.34 دولار

Time منذ ساعتين
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تراجع أسعار النفط بسبب مخاوف الطلب وبرنت إلى 55.34 دولار

وكالات (صدى):
هبطت أسعار النفط اليوم، الإثنين، وسط مخاوف حول مستقبل الطلب على الخام في ظل زيادة عدد إصابات “كورونا”، واتجاه مزيد من الدول حول العالم لتشديد قيود الإغلاق.

ويتطلع المستثمرون إلى الخطط التحفيزية للرئيس الأمريكي المنتخب “جو بايدن”، إذ أعلن عزمه على إنفاق تريليونات الدولارات لمواجهة تداعيات جائحة “كورونا”.

وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مارس بنحو 1.2% إلى 55.34 دولار للبرميل في تمام الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير 0.8% عند 51.81 دولار للبرميل.

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أحدث التعليقات

ريح المسك
اعتقد إنه سيصدر قرار بإعادة مباراة القادسية والأهلي بسبب ما قام به مسؤولي القادسية تجاه اللاعب محمد العويس أثناء المباراة
رااايق
الله المستعان ** الدنيا صارت عندنا غير الدنيا اللي نعرفها من قبل **** زي ما قالوا الأولين الوقت كالسيف إن لم تقطعة بيمردغك تمردغ * هههههههههههه
الجعفري
الله يجعل مشاكلهم ما تخلص الهلال و القادسية شكلكم نسيتم انتقال ياسر القحطاني من القادسية إلى الاتحاد وكيف دخل الهلال على الخط و بتواطؤ القادسية تحولت الصفقة للهلال بالرغم من أنه وقع للاتي
فريق الدلال واذنابه فساد المره السعوديه
الحرمه التي تسب الرجاجيل وتخبي وجهها في منصة ملعب القادسيه لعنت الله عليه وعلي ذلك الطبال يدافع عنه والعلم هو شريكه في تاجير الطباق الثاني ذلك الخرج في جسد الرياضه السعوديه ذبل الطواقي الفاغيه اهل الرشاوي والفساد هولاءعلى بعضهم غلل ماعندهم كرامه والله كان ودي ان العويس البطل طلع المنصه وداس خشم ذيك الحرمه التي تنابح خلف الرجاجيل مثل الكلب االعويس رجل شريف وشجاع حر وليس كما خدم دوري ام احمدوفتوح شفنا اطلق اعلاميينهم ولاعبينهم ميوعه كل يوم تقليه فقه ومكياج جديد ومنهم داسو الرجاجيل خشمه واكل تبن وباقي البغابغ والله مايشجع ذلك الفريق الفاسادغير الخدم مسلوبي الرجوله ابحث تجدهم تحصلهم بلاشرف ولاكرامه
فريق الدلال واذنابه فساد المره السعوديه
الحرمه التي تسب الرجاجيل وتخبي وجهها في منصة ملعب القادسيه لعنت الله عليه وعلي ذلك الطبال يدافع عنه والعلم هو شريكه في تاجير الطباق الثاني ذلك الخرج في جسد الرياضه السعوديه ذبل الطواقي الفاغيه اهل الرشاوي والفساد هولاءعلى بعضهم غلل ماعندهم كرامه والله كان ودي ان العويس البطل طلع المنصه وداس خشم ذيك الحرمه التي تنابح خلف الرجاجيل مثل الكلب االعويس رجل شريف وشجاع حر وليس كما خدم دوري ام احمدوفتوح شفنا اطلق اعلاميينهم ولاعبينهم ميوعه كل يوم تقليه فقه ومكياج جديد ومنهم داسو الرجاجيل خشمه واكل تبن وباقي البغابغ والله مايشجع ذلك الفريق الفاسادغير الخدم مسلوبي الرجوله ابحث تجدهم تحصلهم بلاشرف ولاكرامه

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