وظائف شاغرة في مشروع البحر الأحمر

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات، عن عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين، ضمن برنامج النخبة للخريجين.
وذلك لحملة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.
وأوضحت الشركة، ّ أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: ( أخصائي مكتب إدارة المشاريع أخصائي هندسة كهربائية أخصائي تطوير أخصائي تكلفة،أخصائي الأداء، أخصائي إدارة المخاطر، أخصائي إدارة المرافق).
بالإضافة إلى أخصائي انشاءات، أخصائي الجدوى والاستثمار، أخصائي أعمال البناء، أخصائي تجاري، أخصائي الصحة والسلامة والبيئة أخصائي برامج تعليمية أخصائي البنية التحتية، أخصائي تأمين، أخصائي تصميم داخلي، أخصائي هندسة ميكانيكية، أخصائي بيئي.
ويذكر أن التقديم مُتاحٌ عبر موقع الشركة الإلكتروني للتوظيف.