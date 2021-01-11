الأعداد السابقة للصحيفة

وظائف شاغرة في مشروع البحر الأحمر

Time منذ ساعة
Views 1750
وظائف شاغرة في مشروع البحر الأحمر

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات، عن عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين، ضمن برنامج النخبة للخريجين.

وذلك لحملة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

وأوضحت الشركة، ّ أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: ( أخصائي مكتب إدارة المشاريع أخصائي هندسة كهربائية أخصائي تطوير أخصائي تكلفة،أخصائي الأداء، أخصائي إدارة المخاطر، أخصائي إدارة المرافق).

بالإضافة إلى أخصائي انشاءات، أخصائي الجدوى والاستثمار، أخصائي أعمال البناء، أخصائي تجاري، أخصائي الصحة والسلامة والبيئة أخصائي برامج تعليمية أخصائي البنية التحتية، أخصائي تأمين، أخصائي تصميم داخلي، أخصائي هندسة ميكانيكية، أخصائي بيئي.

ويذكر أن التقديم مُتاحٌ عبر موقع الشركة الإلكتروني للتوظيف.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ريح المسك
اعتقد إنه سيصدر قرار بإعادة مباراة القادسية والأهلي بسبب ما قام به مسؤولي القادسية تجاه اللاعب محمد العويس أثناء المباراة
رااايق
الله المستعان ** الدنيا صارت عندنا غير الدنيا اللي نعرفها من قبل **** زي ما قالوا الأولين الوقت كالسيف إن لم تقطعة بيمردغك تمردغ * هههههههههههه
الجعفري
الله يجعل مشاكلهم ما تخلص الهلال و القادسية شكلكم نسيتم انتقال ياسر القحطاني من القادسية إلى الاتحاد وكيف دخل الهلال على الخط و بتواطؤ القادسية تحولت الصفقة للهلال بالرغم من أنه وقع للاتي
فريق الدلال واذنابه فساد المره السعوديه
الحرمه التي تسب الرجاجيل وتخبي وجهها في منصة ملعب القادسيه لعنت الله عليه وعلي ذلك الطبال يدافع عنه والعلم هو شريكه في تاجير الطباق الثاني ذلك الخرج في جسد الرياضه السعوديه ذبل الطواقي الفاغيه اهل الرشاوي والفساد هولاءعلى بعضهم غلل ماعندهم كرامه والله كان ودي ان العويس البطل طلع المنصه وداس خشم ذيك الحرمه التي تنابح خلف الرجاجيل مثل الكلب االعويس رجل شريف وشجاع حر وليس كما خدم دوري ام احمدوفتوح شفنا اطلق اعلاميينهم ولاعبينهم ميوعه كل يوم تقليه فقه ومكياج جديد ومنهم داسو الرجاجيل خشمه واكل تبن وباقي البغابغ والله مايشجع ذلك الفريق الفاسادغير الخدم مسلوبي الرجوله ابحث تجدهم تحصلهم بلاشرف ولاكرامه
فريق الدلال واذنابه فساد المره السعوديه
الحرمه التي تسب الرجاجيل وتخبي وجهها في منصة ملعب القادسيه لعنت الله عليه وعلي ذلك الطبال يدافع عنه والعلم هو شريكه في تاجير الطباق الثاني ذلك الخرج في جسد الرياضه السعوديه ذبل الطواقي الفاغيه اهل الرشاوي والفساد هولاءعلى بعضهم غلل ماعندهم كرامه والله كان ودي ان العويس البطل طلع المنصه وداس خشم ذيك الحرمه التي تنابح خلف الرجاجيل مثل الكلب االعويس رجل شريف وشجاع حر وليس كما خدم دوري ام احمدوفتوح شفنا اطلق اعلاميينهم ولاعبينهم ميوعه كل يوم تقليه فقه ومكياج جديد ومنهم داسو الرجاجيل خشمه واكل تبن وباقي البغابغ والله مايشجع ذلك الفريق الفاسادغير الخدم مسلوبي الرجوله ابحث تجدهم تحصلهم بلاشرف ولاكرامه

أخر الأخبار

"حساب المواطن" يوضح المقصود بـ"المبالغ المرتجعة"
"حساب المواطن" يوضح المقصود بـ"المبالغ المرتجعة"
Time منذ 18 دقيقة Views 1379
«الإفلاس»: يجب على طالبي التسوية الإفصاح عن كافة العاملين وأجورهم الشهرية
«الإفلاس»: يجب على طالبي التسوية الإفصاح عن كافة العاملين وأجورهم الشهرية
Time منذ 23 دقيقة Views 1388
بالصور.. تشويه وجه سيدتين أثناء مشاجرة عنيفة في حانة
بالصور.. تشويه وجه سيدتين أثناء مشاجرة عنيفة في حانة
Time منذ 33 دقيقة Views 546
فريق بايدن يشكو من تباطؤ إدارة ترامب في نقل السلطة
فريق بايدن يشكو من تباطؤ إدارة ترامب في نقل السلطة
Time منذ 38 دقيقة Views 1474
التجارة تسمح للمستثمرين بمزاولة نشاط تحصيل الديون دون ترخيص
التجارة تسمح للمستثمرين بمزاولة نشاط تحصيل الديون دون ترخيص
Time منذ 43 دقيقة Views 1525
وظائف شاغرة في شركة ينبع أرامكو
وظائف شاغرة في شركة ينبع أرامكو
Time منذ 48 دقيقة Views 1645
"اليوم" ذكرى وفاة أول شخص بـ"كورونا الجديد" و4 دول متهمة بنشر الفيروس
"اليوم" ذكرى وفاة أول شخص بـ"كورونا الجديد" و4 دول متهمة بنشر الفيروس
Time منذ ساعة Views 1772
وفاة الإعلامي الكويتي حسين ملا المتروك
وفاة الإعلامي الكويتي حسين ملا المتروك
Time منذ ساعة Views 727
بالفيديو.. إغلاق مخازن لإعادة تصنيع الأثاث بالرياض
بالفيديو.. إغلاق مخازن لإعادة تصنيع الأثاث بالرياض
Time منذ ساعة Views 1689
منع الحضور الجماهيري لمونديال كرة اليد في مصر
منع الحضور الجماهيري لمونديال كرة اليد في مصر
Time منذ ساعة Views 1691