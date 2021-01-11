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«التنمية العقارية» يوجه بإيجاد حلول لمعالجة من صدرت لهم أحكام نهائية

Time منذ 38 دقيقة
Views 1540
«التنمية العقارية» يوجه بإيجاد حلول لمعالجة من صدرت لهم أحكام نهائية

الرياض (صدى):
كشفت تقارير، اليوم الاثنين، أن مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، اعتمد القواعد والإجراءات المعالجة لطلبات القروض المقدمة على الصندوق قبل تاريخ 23 /‏‏7/‏‏ 1432.

وأوضحت أن المجلس، وجه بإيجاد حلول لمعالجة من صدرت لهم أحكام نهائية وتوفير آلية للصرف من رأسمال الصندوق حسب توفر الميزانيات المعتمدة لهذا الغرض، وجدولة الطلبات اعتباراً من ميزانية العام الحالي، من خلال الجهات التمويلية المرخصة، بحسب صحيفة "عكاظ" .

وصنفت المنتجات والمبادرات، على أنها البرامج وأنواع التمويل التي يقدمها الصندوق والجهات التمويلية لتمكين المستفيد من الحصول على مسكن من خلال القرض العقاري المدعوم الذي يعني برنامج تمويل عقاري سكني يقدم عن طريق جهات التمويل مدعوم الأرباح من الصندوق بشكل كامل أو جزئي، وتطبق القواعد على صاحب الطلب المقدم للصندوق قبل تاريخ 23 رجب من عام 1423.

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أحدث التعليقات

شيوووووووووووووووووووووووووون
بالتوفيق لممثلي الوطن
شيوووووووووووووووووووووووووون
بالعكس يا حمودي انا كمشجع هلالي ودي ان العويس يلعب لانه بالعربي نقطة ضعف في الاهلي قدام الهلال
شيوووووووووووووووووووووووووون
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شيوووووووووووووووووووووووووون
كلمة غدر لانهم متفقين ومخلصين وادارة القادسية وقعت على التنازل وقبضت الثمن لكن المدرب نشب لهم ........ الظاهر باعوا المدة بدون علم المدرب
شيوووووووووووووووووووووووووون
وكان الهلال قد اشترى الفترة المتبقية للاعب صاحب الـ 21 عام من القادسية رسمياً قبل أن يتمسك المناعي ببقائه حتى نهاية الموسم . قريت اللي فوق لما اقول اشتريت سيارة يعني دفعت ثمنها وسجلتها باسمي فكذلك قول ان الهلال اشترى الفترة المتبقية فمعناته انهم دفعوا المبلغ اللي طلبه القادسية والظاهر بدون علم المدرب تم التوقيع على بيع المدة المتبقية وتم قبض الثمن والا ما كان للهلال وجه انه يطالب باللاعب .. اتمنى اني اكون قد وسعت مداركك العقلية

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