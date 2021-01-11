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صورة نادرة للقلعة زعبل في الجوف منذ 46 عام
منذ ساعة
642
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أحدث التعليقات
شيوووووووووووووووووووووووووون
بالتوفيق لممثلي الوطن
شيوووووووووووووووووووووووووون
بالعكس يا حمودي انا كمشجع هلالي ودي ان العويس يلعب لانه بالعربي نقطة ضعف في الاهلي قدام الهلال
شيوووووووووووووووووووووووووون
لا تزعل يا حبيبي مددوا لكم الفترة الى 21/1 يعني عندكم مهلة 11 يوم وتجتازون ازمة الكفاءة المالية ..... وعندي لكم نصيحة اشتركوا بدعم ناديكم عن طريق رسائل الجوال ومع هاشتاق من المريسل بتجمعون المبلغ خلال 5 ايام عمل والبالغ (75) مليون + مبالغ التعاقد مع المدرب الجديد والصفقات الجديدة يعني احتمال يحتاج لكم (120) مليون بالميت علشان تحققون مبتغاكم ..... شدوا حيلكم بالهاشتاقات وبالتوفيق
شيوووووووووووووووووووووووووون
كلمة غدر لانهم متفقين ومخلصين وادارة القادسية وقعت على التنازل وقبضت الثمن لكن المدرب نشب لهم ........ الظاهر باعوا المدة بدون علم المدرب
شيوووووووووووووووووووووووووون
وكان الهلال قد اشترى الفترة المتبقية للاعب صاحب الـ 21 عام من القادسية رسمياً قبل أن يتمسك المناعي ببقائه حتى نهاية الموسم . قريت اللي فوق لما اقول اشتريت سيارة يعني دفعت ثمنها وسجلتها باسمي فكذلك قول ان الهلال اشترى الفترة المتبقية فمعناته انهم دفعوا المبلغ اللي طلبه القادسية والظاهر بدون علم المدرب تم التوقيع على بيع المدة المتبقية وتم قبض الثمن والا ما كان للهلال وجه انه يطالب باللاعب .. اتمنى اني اكون قد وسعت مداركك العقلية
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