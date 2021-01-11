بالفيديو..سبب تنكيس العلم الأمريكي فوق البيت الأبيض

واشنطن (صدى):
أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتنكيس العلم فوق البيت الأبيض، وذلك تكريمًا لضابطي شرطة الكونجرس براين سيكنيك وهوارد ليبينغود، اللذان كانا في الخدمة عندما اقتحم حشد من أنصاره المبنى.
وقال ترامب: " كدليل على الاحترام لخدمة وتضحية ضباط شرطة الكابيتول بالولايات المتحدة، براين دي سيكنيك وهوارد ليبينجود، آمر بموجب هذا بأن يتم تنكيس علم الولايات المتحدة في البيت الأبيض وعلى جميع المباني والأراضي العامة، وفي جميع المواقع العسكرية والمحطات البحرية، وعلى جميع السفن البحرية التابعة للحكومة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة وأقاليمها وممتلكاتها ".
ويتستمر تنكيس الأعلام حتى غروب شمس 13 يناير 2021 .