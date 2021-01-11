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بالفيديو..سبب تنكيس العلم الأمريكي فوق البيت الأبيض

Time منذ 22 دقيقة
Views 1470
بالفيديو..سبب تنكيس العلم الأمريكي فوق البيت الأبيض

واشنطن (صدى):
أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتنكيس العلم فوق البيت الأبيض، وذلك تكريمًا لضابطي شرطة الكونجرس براين سيكنيك وهوارد ليبينغود، اللذان كانا في الخدمة عندما اقتحم حشد من أنصاره المبنى.

وقال ترامب: " كدليل على الاحترام لخدمة وتضحية ضباط شرطة الكابيتول بالولايات المتحدة، براين دي سيكنيك وهوارد ليبينجود، آمر بموجب هذا بأن يتم تنكيس علم الولايات المتحدة في البيت الأبيض وعلى جميع المباني والأراضي العامة، وفي جميع المواقع العسكرية والمحطات البحرية، وعلى جميع السفن البحرية التابعة للحكومة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة وأقاليمها وممتلكاتها ".

ويتستمر تنكيس الأعلام حتى غروب شمس 13 يناير 2021 .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
باالتوفيق ياسمو الامير ..
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي ..
ابو محمد 😎 ✍️
منذ زمن والناس كل الدول تعلم ان الحوثيين ارهابيين ، توكم يا واشنطن تنتبهون ...؟؟ .. على كل حال ، قالوا // ان تأتي متأخراً خير من ان لا تأتي ابد ..
زاير
قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26 سورة ال عمران
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن اهبل ومضيع الطاسه ..

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