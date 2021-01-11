الأعداد السابقة للصحيفة

نائب وزير الدفاع: " ذا لا ين " يطوّع التقنية لخدمة المجتمعات

Time منذ 33 دقيقة
Views 1381
نائب وزير الدفاع: " ذا لا ين " يطوّع التقنية لخدمة المجتمعات

الرياض (صدى):
قدم نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأميرمحمد بن سلمان ولي العهد على إطلاق مشروع " ذا لاين ".

وقال الأمير خالد: " المشروع الذي رسمه وأطلقه سيدي ولي العهد يؤكد بأننا في قلب المستقبل بفعل يسبق القول وعمل يؤكد الحلم والأمل " .

وأضاف: " ذا لاين من المشاريع الكبرى التي تضع الإنسان أولاً وتطوّع التقنية لخدمة المجتمعات " .

الجدير بالذكر أن ولي العهد، قد أعلن عن إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم الذي يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وستضم مدينة "ذا لاين" مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم، ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام.

اقرأ أيضًا:

ولي العهد يطلق مشروع "ذا لاين" في نيوم

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
باالتوفيق ياسمو الامير ..
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي ..
ابو محمد 😎 ✍️
منذ زمن والناس كل الدول تعلم ان الحوثيين ارهابيين ، توكم يا واشنطن تنتبهون ...؟؟ .. على كل حال ، قالوا // ان تأتي متأخراً خير من ان لا تأتي ابد ..
زاير
قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26 سورة ال عمران
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن اهبل ومضيع الطاسه ..

أخر الأخبار

بالفيديو..سبب تنكيس العلم الأمريكي فوق البيت الأبيض
بالفيديو..سبب تنكيس العلم الأمريكي فوق البيت الأبيض
Time منذ 22 دقيقة Views 1457
نائب وزير الدفاع: " ذا لا ين " يطوّع التقنية لخدمة المجتمعات
نائب وزير الدفاع: " ذا لا ين " يطوّع التقنية لخدمة المجتمعات
Time منذ 33 دقيقة Views 1381
التويجري يتوقع قرارًا انضباطيًا بشأن حارس الأهلي..والفراج: " حراق يا عويس "
التويجري يتوقع قرارًا انضباطيًا بشأن حارس الأهلي..والفراج: " حراق يا عويس "
Time منذ 54 دقيقة Views 1771
حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين
حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين
Time منذ ساعة Views 1840
بالفيديو..1700 ريال فاتورة مياه مواطن رغم إغلاق منزله منذ 6 أشهر
بالفيديو..1700 ريال فاتورة مياه مواطن رغم إغلاق منزله منذ 6 أشهر
Time منذ ساعة Views 1759
" سكني " يسلم الفلل الجاهزة في 18 مشروعًا
" سكني " يسلم الفلل الجاهزة في 18 مشروعًا
Time منذ ساعة Views 1728
"حزب الله" متورط في تهريب شحنة مخدرات إلى ليبيا عبر مصر
"حزب الله" متورط في تهريب شحنة مخدرات إلى ليبيا عبر مصر
Time منذ ساعتين Views 1700
شاب يحرق زوجة عمه وابنها أحياء بسبب الميراث
شاب يحرق زوجة عمه وابنها أحياء بسبب الميراث
Time منذ ساعتين Views 983
شاهد..لقاء ولي العهد ووزير الخارجية الإيطالي لبحث المستجدات الدولية
شاهد..لقاء ولي العهد ووزير الخارجية الإيطالي لبحث المستجدات الدولية
Time منذ 3 ساعات Views 2344
قرار بحريني بشأن فحص كورونا للمسافرين بجسر الملك فهد
قرار بحريني بشأن فحص كورونا للمسافرين بجسر الملك فهد
Time منذ 3 ساعات Views 2049