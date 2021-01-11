التويجري يتوقع قرارًا انضباطيًا بشأن حارس الأهلي..والفراج: " حراق يا عويس "

ماجد محمد (صدى):
استنكر الناقد الرياضي عادل التويجري، تصرف حارس مرمى الأهلي محمد العويس، ودخوله في مشادة كلامية خلال لقاء القادسية.
وقال التويجري: " نحن نتحدث عن لاعب منتخب وليس أوليمبي مثلا، فعليك أن تكون أكثر إنضباطًا " .
وانتقد التويجري إحضار القادسية لبعض الأشخاص لحضور المباراة قائلا:" نحن في فترة كورونا لا جمهور ولا أحد من غير الطبيعي دعوة جمهورلحضور المباريات".
وأضاف: " أقول لمحمد العويس أنت حارس منتخب ردة الفعل هذه لا تليق بك، وأرى أن القرار الانضباطي قادم قادم لا محالة " ،ليمازحه الإعلامي وليد الفراج بقوله: " تبيها من الله، حراق يا عويس ".
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