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التويجري يتوقع قرارًا انضباطيًا بشأن حارس الأهلي..والفراج: " حراق يا عويس "

Time منذ 54 دقيقة
Views 1771
التويجري يتوقع قرارًا انضباطيًا بشأن حارس الأهلي..والفراج: " حراق يا عويس "

ماجد محمد (صدى):
استنكر الناقد الرياضي عادل التويجري، تصرف حارس مرمى الأهلي محمد العويس، ودخوله في مشادة كلامية خلال لقاء القادسية.

وقال التويجري: " نحن نتحدث عن لاعب منتخب وليس أوليمبي مثلا، فعليك أن تكون أكثر إنضباطًا " .

وانتقد التويجري إحضار القادسية لبعض الأشخاص لحضور المباراة قائلا:" نحن في فترة كورونا لا جمهور ولا أحد من غير الطبيعي دعوة جمهورلحضور المباريات".

وأضاف: " أقول لمحمد العويس أنت حارس منتخب ردة الفعل هذه لا تليق بك، وأرى أن القرار الانضباطي قادم قادم لا محالة " ،ليمازحه الإعلامي وليد الفراج بقوله: " تبيها من الله، حراق يا عويس ".

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ابو محمد 😎 ✍️
باالتوفيق ياسمو الامير ..
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي ..
ابو محمد 😎 ✍️
منذ زمن والناس كل الدول تعلم ان الحوثيين ارهابيين ، توكم يا واشنطن تنتبهون ...؟؟ .. على كل حال ، قالوا // ان تأتي متأخراً خير من ان لا تأتي ابد ..
زاير
قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26 سورة ال عمران
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن اهبل ومضيع الطاسه ..

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