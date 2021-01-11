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حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

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حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً للرياح شرقية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. فيما تهطل أمطار رعدية على مناطق )(جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة) .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى شمالية غربيه على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
باالتوفيق ياسمو الامير ..
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي ..
ابو محمد 😎 ✍️
منذ زمن والناس كل الدول تعلم ان الحوثيين ارهابيين ، توكم يا واشنطن تنتبهون ...؟؟ .. على كل حال ، قالوا // ان تأتي متأخراً خير من ان لا تأتي ابد ..
زاير
قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26 سورة ال عمران
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن اهبل ومضيع الطاسه ..

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