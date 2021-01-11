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بالفيديو..1700 ريال فاتورة مياه مواطن رغم إغلاق منزله منذ 6 أشهر

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بالفيديو..1700 ريال فاتورة مياه مواطن رغم إغلاق منزله منذ 6 أشهر

الرياض (صدى):
تفاجأ مواطن يُدعى غازي الخازم، من الباحة، بقيمة فاتورة مياه شهرية بلغت 1700 ريال رغم أن منزله كان مغلقا وكذلك العداد منذ 6 أشهر.

وقال المواطن، إنه كان يسدد الفواتير بقيمة 15 ريالا أو 52 ريالا فقط، مشيرًا إلى أن الشركة قطعت المياه عن منزلين آخرين ملكه رغم انتظامه في دفع الفواتير.

وأوضح أنه توجّه إلى إدارة المياه ليقدم شكوى بهذه المشكلة، فاتصل الموظف بالمسؤولين عن المياه، ليقوموا بفتحها، مؤكدًا أنه لم يعلم لماذا جرى غلقها من الأساس.

ومن جانبه أرجع عبدالرحمن الغزواني، مهتم بتوعية المستهلك، أسباب ارتفاع فاتورة المياه إلى القراءة التقديرية، أو الهدر من قِبل المستفيد، أو وجود تسريبات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
باالتوفيق ياسمو الامير ..
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي ..
ابو محمد 😎 ✍️
منذ زمن والناس كل الدول تعلم ان الحوثيين ارهابيين ، توكم يا واشنطن تنتبهون ...؟؟ .. على كل حال ، قالوا // ان تأتي متأخراً خير من ان لا تأتي ابد ..
زاير
قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26 سورة ال عمران
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن اهبل ومضيع الطاسه ..

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