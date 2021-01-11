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ولي العهد ووزير الخارجية الإيطالي يبحثان المستجدات الدولية

Time منذ ساعة
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ولي العهد ووزير الخارجية الإيطالي يبحثان المستجدات الدولية

العُلا (صدى):
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مخيمه بالعُلا، اليوم، معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا / لويجي دي مايو.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الإيطالية، والفرص الواعدة لتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

فيما حضر من الجانب الإيطالي رئيس ديوان وزارة الخارجية ايتوري فرانشيسكو، والسفير لدى المملكة روبيرتو كانتوني.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ابركها من ساعه
ابو عمار
حلوه جلسه ارضيه
ابو عمار
حزب الشيطان يملك مصنع لانتاج المخدرات و تصديرها لدول العربيه
ابو عمار
قصوه وتخلصو من شره
دآنـــــــہہ
😂😂😂😂😂😂😂😂😂

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