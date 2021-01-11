الغيامة: " هناك ضبابية في أرقام الأندية ووزارة الرياضة تساهم في ذلك "

طلال الغامدي (صدى):
انتقد الناقد الرياضي عبد العزيز الغيامة، وزارة الرياضة، مؤكدا أن هناك غموض بخصوص صفقات أندية الدوري، والمبالغ التي يتم صرفها.
وتساءل الغيامة: " ليش تُخفى الأرقام؟، وزارة الرياضة تساهم في هذه الضبابية، وأنا أبغى أعرف كيف سمحتم للنصر بعقد كل هذه الصفقات والحسابة قاعدة تحسب ".
وتابع: " أين الشيك المصدق في صفقات النصر الأخيرة؟ لماذا لم يُطبق؟ لماذا تم السماح له بصفقات الصيف التي تجاوزت 100مليون؟ كيف ما وراء إقالة فيتوريا 30 مليون ريال وإبعاد أحمد موسى كلف 20 مليون ريال؟ ".
وبخصوص لجنة الكفاءة المالية، قال الغيامة: " كنت أتمنى أن اللجنة تكون منبثقة من اتحاد الكرة حتى يصبح الشغل قانونيا 100%، ففي اللائحة ممنوع الذهاب لمركز التحكيم الرياضي، ليش خايفين؟".