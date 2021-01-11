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توجيه من " التجارة " بشأن التسعيرات الشهرية للوقود

Time منذ 3 ساعات
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توجيه من " التجارة " بشأن التسعيرات الشهرية للوقود

الرياض (صدى):
شددت وزارة التجارة على متابعة التزام محطات بيع المحروقات بالتسعيرات المحددة من شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" المعلن عنها وفق تعديلات المراجعة الشهرية لأسعار الوقود في المملكة.

وأكدت الوزارة متابعة فرقها الرقابية الميدانية جولاتها التفتيشية الاعتيادية بجميع مناطق المملكة ومباشرة بلاغات وشكاوى المستهلكين فورياً لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة بالأسعار المعلنة والممتنعة عن البيع.

ودعت وزارة التجارة ملاك محطات الوقود إلى التعاون في متابعة التزام العاملين لديهم بالتسعيرات المعلنة دورياً؛ تجنباً للعقوبات النظامية.

وتقوم وزارة "التجارة" وفقاً لاختصاصها بالرقابة على محطات بيع الوقود بمناطق المملكة كافة, لحماية المستهلكين وضبط المنشآت المخالفة وتطبيق العقوبات النظامية بحقها، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة.

وحثت "التجارة" عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على (الإنترنت).

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ابركها من ساعه
ابو عمار
حلوه جلسه ارضيه
ابو عمار
حزب الشيطان يملك مصنع لانتاج المخدرات و تصديرها لدول العربيه
ابو عمار
قصوه وتخلصو من شره
دآنـــــــہہ
😂😂😂😂😂😂😂😂😂

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