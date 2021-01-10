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توجيه من " التجارة " بشأن التسعيرات الشهرية للوقود

Time منذ 33 دقيقة
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توجيه من " التجارة " بشأن التسعيرات الشهرية للوقود

الرياض (صدى):
شددت وزارة التجارة على متابعة التزام محطات بيع المحروقات بالتسعيرات المحددة من شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" المعلن عنها وفق تعديلات المراجعة الشهرية لأسعار الوقود في المملكة.

وأكدت الوزارة متابعة فرقها الرقابية الميدانية جولاتها التفتيشية الاعتيادية بجميع مناطق المملكة ومباشرة بلاغات وشكاوى المستهلكين فورياً لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة بالأسعار المعلنة والممتنعة عن البيع.

ودعت وزارة التجارة ملاك محطات الوقود إلى التعاون في متابعة التزام العاملين لديهم بالتسعيرات المعلنة دورياً؛ تجنباً للعقوبات النظامية.

وتقوم وزارة "التجارة" وفقاً لاختصاصها بالرقابة على محطات بيع الوقود بمناطق المملكة كافة, لحماية المستهلكين وضبط المنشآت المخالفة وتطبيق العقوبات النظامية بحقها، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة.

وحثت "التجارة" عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على (الإنترنت).

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أحدث التعليقات

ابو مصرقع البدوي الرحال
30 مليون بالسومه 😥 طيب انا عطوني 500 الف واتوظف عامل نظافه بالأهلي ههههه يرزق من يشاء بغير حساب لااله الى الله
لا يهمونك انا مجنونك
ونت على راسك ريشة اولآ عشان تتفتل بالمنصة ولشي الثاني مو معقول يسيب كل اعضاء الادارة القدساوية العويس ويجيك انت خص نص يالمشجع المسلل للملعب يتبلى عليك
ابو مصرقع البدوي الرحال
اذكر الله ياروبرت وتعوذ من ابليس يطلع يعني يطلع وجه الفقر والنكبه والأمراض في العالم
ابو مصرقع البدوي الرحال
ممتاز بارك الله في عملكم ومجهوداتكم النيره الان ماعاد احد للعذر في عدم الرغبه في الوظيفه في القطاع الخاص تساوت مع موظفين القطاع العام احسن خبر قراته ولكن قرارات التوظيف بطييه جدا اتمنى النظر وفقكم الله جدا ممتاز القرار وموفقين
لا يهمونك انا مجنونك
وشبة عاد اجدادك ياعصملي كان يحجون مغير ناهبين حجرة المصطفى علية الصلاة والسلام وماخذين اتاوات من الحجاج ياشيخ افشقة العرب هم من اتو بجدك من وسط اسيا وعلموهم التحضر والنظافة كانو يستقبلون الغريب بعد دفع اتاوة بالزوجة عارية بحجة ونظرية يشاهد فرجها ولا يفكر بة لولا العرب لكنت الأن على ماعلمك ابوك وجدك

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