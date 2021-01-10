واشنطن تعتزم تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية

واشنطن (صدى):
تعتزم واشنطن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، وذلك بعد أيام من مطالبة رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بموقف واضح إزاء جرائم الحوثي الوحشية.
وكان معين عبد الملك صرح بقوله: " إن جرائم الحرب والانتهاكات الوحشية التي يمارسها الحوثيون ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، وآخرها ما يجري في تعز يجعل الشعب اليمني أكثر عزيمة وإصرارًا على وضع حد لها واستكمال استعادة الدولة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية ".
وأضاف أنه على المجتمع الدولي عدم الاكتفاء بموقف المتفرج، الذي شجع الحوثيين على التمادي فيها.