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واشنطن تعتزم تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية

Time منذ 42 دقيقة
Views 1438
واشنطن تعتزم تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية

واشنطن (صدى):
تعتزم واشنطن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، وذلك بعد أيام من مطالبة رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بموقف واضح إزاء جرائم الحوثي الوحشية.

وكان معين عبد الملك صرح بقوله: " إن جرائم الحرب والانتهاكات الوحشية التي يمارسها الحوثيون ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، وآخرها ما يجري في تعز يجعل الشعب اليمني أكثر عزيمة وإصرارًا على وضع حد لها واستكمال استعادة الدولة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية ".

وأضاف أنه على المجتمع الدولي عدم الاكتفاء بموقف المتفرج، الذي شجع الحوثيين على التمادي فيها.

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أحدث التعليقات

ابو مصرقع البدوي الرحال
30 مليون بالسومه 😥 طيب انا عطوني 500 الف واتوظف عامل نظافه بالأهلي ههههه يرزق من يشاء بغير حساب لااله الى الله
لا يهمونك انا مجنونك
ونت على راسك ريشة اولآ عشان تتفتل بالمنصة ولشي الثاني مو معقول يسيب كل اعضاء الادارة القدساوية العويس ويجيك انت خص نص يالمشجع المسلل للملعب يتبلى عليك
ابو مصرقع البدوي الرحال
اذكر الله ياروبرت وتعوذ من ابليس يطلع يعني يطلع وجه الفقر والنكبه والأمراض في العالم
ابو مصرقع البدوي الرحال
ممتاز بارك الله في عملكم ومجهوداتكم النيره الان ماعاد احد للعذر في عدم الرغبه في الوظيفه في القطاع الخاص تساوت مع موظفين القطاع العام احسن خبر قراته ولكن قرارات التوظيف بطييه جدا اتمنى النظر وفقكم الله جدا ممتاز القرار وموفقين
لا يهمونك انا مجنونك
وشبة عاد اجدادك ياعصملي كان يحجون مغير ناهبين حجرة المصطفى علية الصلاة والسلام وماخذين اتاوات من الحجاج ياشيخ افشقة العرب هم من اتو بجدك من وسط اسيا وعلموهم التحضر والنظافة كانو يستقبلون الغريب بعد دفع اتاوة بالزوجة عارية بحجة ونظرية يشاهد فرجها ولا يفكر بة لولا العرب لكنت الأن على ماعلمك ابوك وجدك

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