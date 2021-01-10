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مصر تعلن فشل اجتماع سد النهضة

Time منذ ساعة
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مصر تعلن فشل اجتماع سد النهضة

القاهرة (صدى):
أكدت وزارة الخارجية المصرية أن الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، أخفق في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان اليوم، أن مصر أكدت خلال الاجتماع استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملئ وتشغيل سد النهضة، وذلك تنفيذاً لمقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عقدت على مستوى القمة خلال الأشهر الماضية للتشاور حول قضية سد النهضة، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ ويؤمن حقوق مصر ومصالحها المائية.

وأضاف البيان أن السودان تمسكت بضرورة تكليف الخبراء المُعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة، وهو الطرح الذي تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا، وذلك تأكيداً لملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها في صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل السد، خاصةً وأن خبراء الاتحاد الأفريقي ليسوا من المتخصصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود.

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أحدث التعليقات

ابو فهد
موضه جديده الله يعين لي يبي يتزوج لازم يتعلم العود هذي عادات دخيله على المجتمع السعودي والسبب حج ولم يعد !!
عدو الخونة
ههههه اصلا امريكا كلها عربية واللي اكتشفها عربي هو الامير كا هههههه ايه مادامت اليزبث هاشمية فكل شي يصير فيه مغرد ساخر حط خارطة العالم وحط كل دول العالم من ال البيت الا السعودية فقط مطران وقحاطين وحروب وسبعان وعتبان فنحن بنظرهم قرن الشيطان... واليمن بلد الحكمة والايمان والشام خيرة الله من ارضه والعراق بلد النجف الاشرف خلي بالك الاشرف وحرم الله الشريف وبلاد فارس لو الاسلام بالثريا لنط اليه الخرامنئي والترك محمد الفاتح واستنبول واليزبث حامية الكنيسة والصليب هاشمية على راي البعر هي انت يالنغل ايه اعنيك انت ياولد المتعة تعرف اننا كل يوم نلعن ابو لهب ونتعبد الله بلعنه عليك لعنة الله مثل ما نلعن ابي سلول سلفك في النفاق ومعلم اسيادك الاول تعرف من يكون ابو لهب ياعبد المجوس؟ عم الرسول عليه الصلاة والسلام لزب قال با عدن وكاملة حارث وابو عمامة طيب وهيلاري تصير هيا لاري جاني جاك عزرائيل وانت على ضلالتك وحبيبتك التي تتوسل ترامب بعدم ضرب ايران عجوز ابليس بيلوسي ايش علاقتها بابليس وخرى يلحق خرى على وجهك ياولد المتعة والله لو في وجهك مزعة حياء كان تركت الموقع وتبريت من كل اسم لك هذا او وافي وغيرها من الاسماء اللي تتخفى وراها لتدس السم بالدسم تماما كالمنافقين الذي يندسون بين المسلمين وهم موالين لكل من يحارب هذا الدين من ساعة ما كنت ترغي وتزبد وتحرض على عدم تطبيق حظر كورونا وتتهم وزارة الصحة والمسؤلين وتغمز بولاة الامر بانهم يريدون قتل الناس بتطبيق الحضر
وانا اتوقع شمس ضربتها صعبه حراقه قويه ؟
لا يهمونك انا مجنونك
والله تونا نستوعب انك من صاغ بيان مصالحة العلاء وحكاية دول الحصار اربع دول من اكثف الدول العربية ككتلة بشرية انصاعت لدولة بها حوش للترك وثاني للفرس وشارع يقطعهم للمطار وصارت دولة ماتعرف بقاموسها وش معني كلمة رضوخ الزبدة انت ومن اغواك بالخنوع وهمس بعقلك ان تكون شراك نعل يمين للترك وشسع نعل يسار للفرس وتمشي بالدنيا محد ينتبة لقيمتك وقدرك لأن الأحرار عيال زايد لا يعرفون النظر للأسفل فهم هامات في هامة قد عرفوك بحجمك ومن تكون ولو تواريت بشع وشراك يكفيك من الفخر انك تتطاول على اسيادك عيال زايد لعل مرتحلك التركي يرضى او راكبك المجوسي يقبل ان تكون لة شراك نعل
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الروقي لازال يغلي🔥🔥🔥🔥🔥😜

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