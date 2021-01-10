توتنهام يكتسح مارين بخماسية نظيفة في كأس الاتحاد 

وكالات (صدى):
اكتسح فريق نادي توتنهام، نظيره مارين بخماسية نظيفة في كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما سجل البرازيلي كارلوس فينيسيوس ثلاثية في الشوط الأول.
وتماسك الفريق المنتمي لمنطقة مرسيسايد في البداية وكاد أن يباغت توتنهام بهدف في الدقيقة 20 بعد أن سدد نيل كينجني في العارضة من مسافة بعيدة، لكن بعدها بأربع دقائق افتتح فينيسيوس التسجيل من مسافة قريبة بعد عمل جيد من ديلي آلي.
وأحرز البرازيلي لوكاس مورا الهدف الثالث من ركلة حرة بينما أكمل فينيسيوس الثلاثية الشخصية في الدقيقة 37، فيما شارك الفي ديفاين، الذي أصبح أصغر لاعب يخوض مباراة مع توتنهام في سن 16 عاماً و163 يوماً، بديلا في بداية الشوط الثاني ليهز الشباك في الدقيقة 60 بتسديدة قوية.