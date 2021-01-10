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توتنهام يكتسح مارين بخماسية نظيفة في كأس الاتحاد 

Time منذ 40 دقيقة
Views 1346
توتنهام يكتسح مارين بخماسية نظيفة في كأس الاتحاد 

وكالات (صدى):
اكتسح فريق نادي توتنهام، نظيره مارين بخماسية نظيفة في كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما سجل البرازيلي كارلوس فينيسيوس ثلاثية في الشوط الأول.

 

وتماسك الفريق المنتمي لمنطقة مرسيسايد في البداية وكاد أن يباغت توتنهام بهدف في الدقيقة 20 بعد أن سدد نيل كينجني في العارضة من مسافة بعيدة، لكن بعدها بأربع دقائق افتتح فينيسيوس التسجيل من مسافة قريبة بعد عمل جيد من ديلي آلي.

 

وأحرز البرازيلي لوكاس مورا الهدف الثالث من ركلة حرة بينما أكمل فينيسيوس الثلاثية الشخصية في الدقيقة 37، فيما شارك الفي ديفاين، الذي أصبح أصغر لاعب يخوض مباراة مع توتنهام في سن 16 عاماً و163 يوماً، بديلا في بداية الشوط الثاني ليهز الشباك في الدقيقة 60 بتسديدة قوية.

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أحدث التعليقات

مواطن
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Abufaisal234
هذا ديدان القادسيه مع الهلال منذو مبطي
ابوفارس
وين القادح التابع،،،
ابوبدر
الله يوفقه وانا متفاىل بان بعد بناء نيوم عند الجبال والبحار الزرقاء سوف يتم اعطائنا سكن في جدة والا ارض بكامل الخدمات .......... ان شاء الله😬
ابوبدر
اجندة تدمير الاهلي مخطط لها من بعد تحقيق الثلاثية وتم التنفيذ بنجاح. الاهلي مشكلته والله ليست في الغويس او طارق كيال او في مستوى لاعب او مدرب. الموضوع اكبر من كذا مع انهم ابعدوه وكل اخوانه. لله الامر من قبل ومن بعد والظلم لا يدوم. ✋

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