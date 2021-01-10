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مانشيستر سيتي يخطط لخطف هالاند

Time منذ 39 دقيقة
Views 1418
مانشيستر سيتي يخطط لخطف هالاند

وكالات (صدى):
يخطط مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند هداف بوروسيا دورتموند الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مانشستر سيتي سيعتمد لحسم صفقة هالاند، على نسبة البيع في عقد لاعبه السابق، جادون سانشو، نجم دورتموند الحالي، مبينة أن نسبة مانشستر سيتي من بيع سانشو لأي فريق أخر تبلغ 15 مليون إسترليني، حيث يعد جادون هدف مانشستر يونايتد الأول، ومن المتوقع أن يتعاقد معه في الصيف المقبل مقابل 120 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر سيتي سيحاول الاتفاق مع بوروسيا دورتموند، على التنازل عن نسبة بيع سانشو، للاقتراب خطوة عن أي نادي آخر من ضم هالاند.

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أحدث التعليقات

مواطن
انا قبل فترة جاءتني فاتورة بمبلغ حوالي6000 ريال وعلى الفور توجهت فرع وزارة المياة ووجدت العديد من المواطنين كذلك يعترضون على الفواتير وتبين ان هناك خطأ من قبلهم وتم الاعتذار وإلغاء الفاتورة السابقة وأصبحت حوالي 60 ريال فقط !!!
Abufaisal234
هذا ديدان القادسيه مع الهلال منذو مبطي
ابوفارس
وين القادح التابع،،،
ابوبدر
الله يوفقه وانا متفاىل بان بعد بناء نيوم عند الجبال والبحار الزرقاء سوف يتم اعطائنا سكن في جدة والا ارض بكامل الخدمات .......... ان شاء الله😬
ابوبدر
اجندة تدمير الاهلي مخطط لها من بعد تحقيق الثلاثية وتم التنفيذ بنجاح. الاهلي مشكلته والله ليست في الغويس او طارق كيال او في مستوى لاعب او مدرب. الموضوع اكبر من كذا مع انهم ابعدوه وكل اخوانه. لله الامر من قبل ومن بعد والظلم لا يدوم. ✋

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