مانشيستر سيتي يخطط لخطف هالاند

وكالات (صدى):
يخطط مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند هداف بوروسيا دورتموند الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مانشستر سيتي سيعتمد لحسم صفقة هالاند، على نسبة البيع في عقد لاعبه السابق، جادون سانشو، نجم دورتموند الحالي، مبينة أن نسبة مانشستر سيتي من بيع سانشو لأي فريق أخر تبلغ 15 مليون إسترليني، حيث يعد جادون هدف مانشستر يونايتد الأول، ومن المتوقع أن يتعاقد معه في الصيف المقبل مقابل 120 مليون يورو.
وأضافت الصحيفة أن مانشستر سيتي سيحاول الاتفاق مع بوروسيا دورتموند، على التنازل عن نسبة بيع سانشو، للاقتراب خطوة عن أي نادي آخر من ضم هالاند.