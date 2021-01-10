قرقاش: ندعو تركيا بوقف دعم الإخوان

أبوظبي (صدى):
طالب وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، تركيا بوقف دعم الإخوان المسلمين.
وقال قرقاش: "قول لأنقرة إننا نريد علاقات طبيعية تحترم السيادة بيننا وبينها.. ونريد لتركيا ألا تكون الداعم الأساسي للإخوان المسلمين.. نريد لأنقرة أن تعيد البوصلة في علاقاتها العربية".
وأضاف "لا يوجد لدينا أي سبب لكي نختلف مع تركيا، فلا توجد مشكلة.. ونرى اليوم ان المؤشرات التركية الأخيرة مثل الانفتاح مع أوروبا مشجعة.. وهناك تحسسا في المنطقة كبيرا من دور الإخوان المسلمين وتحريضهم وتبني هذه المجموعة هو ليس في صالح علاقات تركيا العربية".
في سياق آخر، أكد قرقاش إن قمة العُلا التي عقدت مؤخرا في المملكة أنهت الخلاف مع قطر.