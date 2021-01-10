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قرقاش: ندعو تركيا بوقف دعم الإخوان

Time منذ ساعة
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قرقاش: ندعو تركيا بوقف دعم الإخوان

أبوظبي (صدى):
طالب وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، تركيا بوقف دعم الإخوان المسلمين.

وقال قرقاش: "قول لأنقرة إننا نريد علاقات طبيعية تحترم السيادة بيننا وبينها.. ونريد لتركيا ألا تكون الداعم الأساسي للإخوان المسلمين.. نريد لأنقرة أن تعيد البوصلة في علاقاتها العربية".

وأضاف "لا يوجد لدينا أي سبب لكي نختلف مع تركيا، فلا توجد مشكلة.. ونرى اليوم ان المؤشرات التركية الأخيرة مثل الانفتاح مع أوروبا مشجعة.. وهناك تحسسا في المنطقة كبيرا من دور الإخوان المسلمين وتحريضهم وتبني هذه المجموعة هو ليس في صالح علاقات تركيا العربية".

في سياق آخر، أكد قرقاش إن قمة العُلا التي عقدت مؤخرا في المملكة أنهت الخلاف مع قطر.

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أحدث التعليقات

مواطن
انا قبل فترة جاءتني فاتورة بمبلغ حوالي6000 ريال وعلى الفور توجهت فرع وزارة المياة ووجدت العديد من المواطنين كذلك يعترضون على الفواتير وتبين ان هناك خطأ من قبلهم وتم الاعتذار وإلغاء الفاتورة السابقة وأصبحت حوالي 60 ريال فقط !!!
Abufaisal234
هذا ديدان القادسيه مع الهلال منذو مبطي
ابوفارس
وين القادح التابع،،،
ابوبدر
الله يوفقه وانا متفاىل بان بعد بناء نيوم عند الجبال والبحار الزرقاء سوف يتم اعطائنا سكن في جدة والا ارض بكامل الخدمات .......... ان شاء الله😬
ابوبدر
اجندة تدمير الاهلي مخطط لها من بعد تحقيق الثلاثية وتم التنفيذ بنجاح. الاهلي مشكلته والله ليست في الغويس او طارق كيال او في مستوى لاعب او مدرب. الموضوع اكبر من كذا مع انهم ابعدوه وكل اخوانه. لله الامر من قبل ومن بعد والظلم لا يدوم. ✋

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