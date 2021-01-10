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بالفيديو.. قانوني يوضح إجراءات وخطوات التقاضي عن الخطأ الطبي

Time منذ 37 دقيقة
Views 1449
بالفيديو.. قانوني يوضح إجراءات وخطوات التقاضي عن الخطأ الطبي

عادل الحربي (صدى):
أوضح المستشار القانوني، إبراهيم المسيطير، إجراءات وخطوات التقاضي عن الخطأ الطبي.

وقال " المسيطير " خلال لقائه عبر برنامج " سيدتي ":" على الشخص المتضرر من الخطأ الطبي أن يتقدم بشكوى لمدير المستشفى الذي حدث فيه الخطأ الطبي أو مدير الشؤون الصحية للمنطقة التابع لها بدلا من إرسالها لوزير الصحة ".

 

وأبان:" وزير الصحة له اختصاصاته وصلاحيات وليس مهيمن على ما يتعلق بالأخطاء الطبية "، لافتا:" في حال رفع شكوى يجب رفعها على الفريق الطبي كله وليس على طبيب بعينه وإضافة المستشفى للشكوى أيضا لأن  الخطأ قد يكون لا علاقة له بالاستشاري وإنما بدر من الممرضة ".

وتابع:" يجب أن تكون الدعوى عامة، وعدم تخصيص شخص معين فيها كي لا يحرر شكوى أخرى ".

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أحدث التعليقات

المهم
التدخل في شؤون الناس أكثر غلط.هذا الأمر يعد تطفل. ولايصلح
ابو منى
لو اللي سواة العويس سواة لاعب زعيقي ايش حتكون ردة فعل لجنة الانفلات.
ابو منى
ايش دخل النصر العالمي في مشاكل بنو زعيق
كل ماتزوج تطلع خبله
وش رايكم تخلون الأجنبي هو الكفيل ويصرف راتب للمواطن وترتاحون من هالسالفه كل شوي قرارات تطفيشيه
الزعيم
قبل الاحتجاج صحيح ولعب النهائي وفاز وعطوه خرقة واخذها الصرامي معه تذكار

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