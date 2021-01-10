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شاهد.. بردية شفا ‎الطائف تكسو الطرقات بالأبيض 

Time منذ 17 دقيقة
Views 1403
شاهد.. بردية شفا ‎الطائف تكسو الطرقات بالأبيض 

الطائف (صدى):
أظهر مقطع فيديو، بردية قوية في شفا الطائف تكسو الطرقات بالأبيض، ويأتي ذلك بالتزامن مع هطول بردية كثيفة على الطائف.

 

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن يكون الطقس بارد نسبيا في أجزاء مختلفة من المملكة بينما يكون دافئ نسبي إلى مائل للحرارة على سواحل البحر الأحمر وتهامة جازان والباحة وعسير ومناطق الحجاز، كما يتوقع أن تكون الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على أجزاء من حائل والقصيم وشمال وغرب منطقة الرياض إدارية، تكون الهطولات رعدية على أجزاء من جازان وعسير والباحة والطائف.

ومن المتوقع أيضا أن تكون الهطولات غزيرة أحيانا بشكل محلي على أجزاء من عسير والباحة والطائف، وتكون الرياح نشطة السرعة على فترات على سواحل شمال منطقة مكة المكرمة تشمل شمال مدينة جدة ورابغ، كما تكون نشطة خلال ساعات الفجر والصباح على سواحل جنوب تبوك.

 

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أحدث التعليقات

المهم
التدخل في شؤون الناس أكثر غلط.هذا الأمر يعد تطفل. ولايصلح
ابو منى
لو اللي سواة العويس سواة لاعب زعيقي ايش حتكون ردة فعل لجنة الانفلات.
ابو منى
ايش دخل النصر العالمي في مشاكل بنو زعيق
كل ماتزوج تطلع خبله
وش رايكم تخلون الأجنبي هو الكفيل ويصرف راتب للمواطن وترتاحون من هالسالفه كل شوي قرارات تطفيشيه
الزعيم
قبل الاحتجاج صحيح ولعب النهائي وفاز وعطوه خرقة واخذها الصرامي معه تذكار

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