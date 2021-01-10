الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. ردة فعل مواطن عندما شاهد الأرض تفترش بالبياض في النماص 

Time منذ 26 دقيقة
Views 1530
شاهد.. ردة فعل مواطن عندما شاهد الأرض تفترش بالبياض في النماص 

عسير (صدى):
رصد مقطع فيديو وثقه مواطن من محافظة النماص خلال ساعات الصباح، حيث افترشت الأرض بالبياض إثر البردية التي شهدتها المنطقة.

 

وأضاف المواطن:" أعتقد أن الصباح هذا من أجمل الصباحات الشتوية في منطقة عسير وخاصة النماص بعد البردية التي شهدتها، فهناك مساحات واسعة غطتها البردية ، وكذلك الزراعات والجبال، بالإضافة إلى رائحة العرعر الذكية، وهو من الشجر المعمر الرائع ".

 

وأوضح أن قرى محافظة النماص تبعد عن مدينة أبها تقريبا 130 أو 140 كيلو، لافتا:" القادم أجمل في السعودية في بلد الخير والنماء، ولن ينقل هذا الفيديو الصباحي 10 % من الجمال، ويحفظ وطنا وينصر أبطالنا بالحد الجنوبي ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

المهم
التدخل في شؤون الناس أكثر غلط.هذا الأمر يعد تطفل. ولايصلح
ابو منى
لو اللي سواة العويس سواة لاعب زعيقي ايش حتكون ردة فعل لجنة الانفلات.
ابو منى
ايش دخل النصر العالمي في مشاكل بنو زعيق
كل ماتزوج تطلع خبله
وش رايكم تخلون الأجنبي هو الكفيل ويصرف راتب للمواطن وترتاحون من هالسالفه كل شوي قرارات تطفيشيه
الزعيم
قبل الاحتجاج صحيح ولعب النهائي وفاز وعطوه خرقة واخذها الصرامي معه تذكار

أخر الأخبار

شاهد.. مواطنة تصدم الجميع بقيمة فاتورة المياه لمنزلها المغلق:" 48 ألف ريال "
شاهد.. مواطنة تصدم الجميع بقيمة فاتورة المياه لمنزلها المغلق:" 48 ألف ريال "
Time منذ 3 دقائق Views 1201
الصحة توجه نصيحة مهمة للراغبين في السفر
الصحة توجه نصيحة مهمة للراغبين في السفر
Time منذ 7 دقائق Views 1196
شاهد.. بردية شفا ‎الطائف تكسو الطرقات بالأبيض 
شاهد.. بردية شفا ‎الطائف تكسو الطرقات بالأبيض 
Time منذ 17 دقيقة Views 1399
شاهد.. ردة فعل مواطن عندما شاهد الأرض تفترش بالبياض في النماص 
شاهد.. ردة فعل مواطن عندما شاهد الأرض تفترش بالبياض في النماص 
Time منذ 26 دقيقة Views 1530
بالفيديو.. قانوني يوضح إجراءات وخطوات التقاضي عن الخطأ الطبي
بالفيديو.. قانوني يوضح إجراءات وخطوات التقاضي عن الخطأ الطبي
Time منذ 37 دقيقة Views 1448
الأحوال المدنية تكشف مدة صلاحية الهوية الوطنية للمواطنين حسب الفئات العمرية
الأحوال المدنية تكشف مدة صلاحية الهوية الوطنية للمواطنين حسب الفئات العمرية
Time منذ 44 دقيقة Views 1662
الجوازات: تأخير استلام جواز السفر يعرضه للإلغاء
الجوازات: تأخير استلام جواز السفر يعرضه للإلغاء
Time منذ 49 دقيقة Views 1413
صورة تاريخية مميزة للملك عبدالعزيز خلال رحلته إلى مصر 
صورة تاريخية مميزة للملك عبدالعزيز خلال رحلته إلى مصر 
Time منذ 57 دقيقة Views 1492
بالفيديو.. لقطات مبهرة لسيول الباحة بعد تحولها إلى شلالات 
بالفيديو.. لقطات مبهرة لسيول الباحة بعد تحولها إلى شلالات 
Time منذ ساعة Views 1716
تحذير من الدفاع المدني بشأن تجمعات الأمطار والسيول
تحذير من الدفاع المدني بشأن تجمعات الأمطار والسيول
Time منذ ساعة Views 1545