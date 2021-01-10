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صورة تاريخية مميزة للملك عبدالعزيز خلال رحلته إلى مصر 

Time منذ 57 دقيقة
Views 1492
صورة تاريخية مميزة للملك عبدالعزيز خلال رحلته إلى مصر 

القاهرة (صدى):
أظهرت صورة نادرة المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود- رحمه الله- خلال رحلته التاريخية إلى مصر.

وتعود الصورة لعام 1365 هــ " 1946 م "، حيث ظهر في الصورة مرافقي الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه- وهم الأمير عبدالمحسن، ثم الدكتور رشاد فرعون، والأمراء: سلطان، عبدالله " الملك "، مشعل، عبدالله بن عبدالرحمن " أخو الملك عبدالعزيز "، بندر بن عبدالعزيز ، فهد " الملك "، خالد " الملك ".

وكانت انتشرت  صورة نادرة للمؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود بعد أدائه لصلاة الجمعة في الطائف.

وبينت الصورة التي تعود إلى الثلاثينات الميلادية المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود بعد أدائه لصلاة الجمعة في مسجد ابن عباس بالطائف يتوجه إلى سيارته وسط جموع من المواطنين.

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أحدث التعليقات

المهم
التدخل في شؤون الناس أكثر غلط.هذا الأمر يعد تطفل. ولايصلح
ابو منى
لو اللي سواة العويس سواة لاعب زعيقي ايش حتكون ردة فعل لجنة الانفلات.
ابو منى
ايش دخل النصر العالمي في مشاكل بنو زعيق
كل ماتزوج تطلع خبله
وش رايكم تخلون الأجنبي هو الكفيل ويصرف راتب للمواطن وترتاحون من هالسالفه كل شوي قرارات تطفيشيه
الزعيم
قبل الاحتجاج صحيح ولعب النهائي وفاز وعطوه خرقة واخذها الصرامي معه تذكار

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