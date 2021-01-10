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الأحوال المدنية تكشف مدة صلاحية الهوية الوطنية للمواطنين حسب الفئات العمرية

Time منذ 43 دقيقة
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الأحوال المدنية تكشف مدة صلاحية الهوية الوطنية للمواطنين حسب الفئات العمرية

الرياض (صدى):
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مدة صلاحية الهوية الوطنية للمواطنين وذلك حسب الفئات العمرية.

وقسمت الأحوال المدنية الفئات العمرية للمواطنين في ما يتعلق بمدة صلاحية بطاقة الهوية الوطنية إلى 3 فئات، ولكل فئة مدة زمنية لصلاحيتها.

وأشارت إلى أن الفئة العمرية من 15-30 عاما تكون مدة صلاحية الهوية الوطنية 5 سنوات، وفئة 31-50 عاما تكون مدة صلاحيتها 10 سنوات، وللفئة 51 عاما فأكبر تكون مدة صلاحية بطاقة الهوية الوطنية 20 عاما.

يجدر الإشارة إلى أنه بإمكان المواطن والمواطنة تجديد الهوية الوطنية قبل انتهائها بـ180 يوما، ولا يتطلب ذلك تعبئة استمارة إلكترونية، فيما يتم احتساب غرامة قدرها 100 ريال من تاريخ انتهاء الهوية عند عدم تجديدها.

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أحدث التعليقات

المهم
التدخل في شؤون الناس أكثر غلط.هذا الأمر يعد تطفل. ولايصلح
ابو منى
لو اللي سواة العويس سواة لاعب زعيقي ايش حتكون ردة فعل لجنة الانفلات.
ابو منى
ايش دخل النصر العالمي في مشاكل بنو زعيق
كل ماتزوج تطلع خبله
وش رايكم تخلون الأجنبي هو الكفيل ويصرف راتب للمواطن وترتاحون من هالسالفه كل شوي قرارات تطفيشيه
الزعيم
قبل الاحتجاج صحيح ولعب النهائي وفاز وعطوه خرقة واخذها الصرامي معه تذكار

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