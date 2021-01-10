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تحذير من الدفاع المدني بشأن تجمعات الأمطار والسيول

Time منذ ساعة
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تحذير من الدفاع المدني بشأن تجمعات الأمطار والسيول

حسين العلي : المدينة المنورة (صدى):
وجهت المديرية العامة للدفاع المدني بضرورة توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق المملكة هذه الأيام من التعرض إلى موجة من الأمطار بين الشديدة والمتوسطة.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية أو التنزه بجوار المستنقعات المائية والحذر من السيول المنقولة، مع الالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

 

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أحدث التعليقات

المهم
التدخل في شؤون الناس أكثر غلط.هذا الأمر يعد تطفل. ولايصلح
ابو منى
لو اللي سواة العويس سواة لاعب زعيقي ايش حتكون ردة فعل لجنة الانفلات.
ابو منى
ايش دخل النصر العالمي في مشاكل بنو زعيق
كل ماتزوج تطلع خبله
وش رايكم تخلون الأجنبي هو الكفيل ويصرف راتب للمواطن وترتاحون من هالسالفه كل شوي قرارات تطفيشيه
الزعيم
قبل الاحتجاج صحيح ولعب النهائي وفاز وعطوه خرقة واخذها الصرامي معه تذكار

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