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الدويش يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق في فضيحة كبرى بالنصر ويسأل:" أين الملايين " 

Time منذ ساعة
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الدويش يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق في فضيحة كبرى بالنصر ويسأل:" أين الملايين " 

ماجد محمد (صدى):
أثار الإعلامي الرياضي، محمد الدويش، الجدل بين متابعيه، بعد مطالبته داعمي النصر، بتشكيل لجنة تقصي حقائق بسبب ماحدث في الفريق.

وأضاف " الدويش ":" أين صُرفت الملايين ولماذا الديون؟.. لماذا تعاقدوا مع لاعبين منتهين واحتفظوا بلاعبين غير جيدين؟ ".

 

وتابع:" لماذا تخلّصوا من شباب الفريق مجانًا بين تنسيق وإعارة؟، لماذا تدّهور مستوى الفريق الفردي والجماعي؟ ".

 

وكان " الدويش "، ذكر في تصريحات سابقة أن نادي النصر ليس بحاجة للحصول على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة.

وقال "الدويش": " النصر لا يحتاج لشهادتهم فلديه فرصة تسجيل لاعب بديل، لكن هذا لا يعني إيقاف محاولة الوفاء بالرواتب وتسديد الديون بمعزل عن ضغوطات مهلتهم الجديدة ".

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أحدث التعليقات

المهم
التدخل في شؤون الناس أكثر غلط.هذا الأمر يعد تطفل. ولايصلح
ابو منى
لو اللي سواة العويس سواة لاعب زعيقي ايش حتكون ردة فعل لجنة الانفلات.
ابو منى
ايش دخل النصر العالمي في مشاكل بنو زعيق
كل ماتزوج تطلع خبله
وش رايكم تخلون الأجنبي هو الكفيل ويصرف راتب للمواطن وترتاحون من هالسالفه كل شوي قرارات تطفيشيه
الزعيم
قبل الاحتجاج صحيح ولعب النهائي وفاز وعطوه خرقة واخذها الصرامي معه تذكار

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