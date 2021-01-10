الدويش يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق في فضيحة كبرى بالنصر ويسأل:" أين الملايين " 

ماجد محمد (صدى):
أثار الإعلامي الرياضي، محمد الدويش، الجدل بين متابعيه، بعد مطالبته داعمي النصر، بتشكيل لجنة تقصي حقائق بسبب ماحدث في الفريق.
وأضاف " الدويش ":" أين صُرفت الملايين ولماذا الديون؟.. لماذا تعاقدوا مع لاعبين منتهين واحتفظوا بلاعبين غير جيدين؟ ".
وتابع:" لماذا تخلّصوا من شباب الفريق مجانًا بين تنسيق وإعارة؟، لماذا تدّهور مستوى الفريق الفردي والجماعي؟ ".
وكان " الدويش "، ذكر في تصريحات سابقة أن نادي النصر ليس بحاجة للحصول على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة.
وقال "الدويش": " النصر لا يحتاج لشهادتهم فلديه فرصة تسجيل لاعب بديل، لكن هذا لا يعني إيقاف محاولة الوفاء بالرواتب وتسديد الديون بمعزل عن ضغوطات مهلتهم الجديدة ".