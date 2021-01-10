الأعداد السابقة للصحيفة

ولي العهد يطلق مشروع "ذا لاين" في نيوم

Time منذ 29 دقيقة
Views 1513
Comment 1
ولي العهد يطلق مشروع "ذا لاين" في نيوم

الرياض (صدى):
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، عن إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم الذي يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وستضم مدينة "ذا لاين" مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابةً مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.

وستعمل "ذا لاين" على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م.

وصرّح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الإدارة قائلا: "على مدى العصور بُنيت المدن من أجل حماية الإنسان بمساحات ضيقة، وبعد الثورة الصناعية، بُنيت المدن لتضع الآلة والسيارة والمصنع قبل الإنسان. المدن التي تدعي أنها هي الأفضل في العالم، يقضي فيها الإنسان سنين من حياته من أجل التنقل، وسوف تتضاعف هذه المدة في 2050، وسوف يُهجر مليار إنسان بسبب ارتفاع انبعاثات الكربون وارتفاع منسوب مياه البحار".

وتساءل سموه: "لماذا نقبل أن نضحي بالطبيعة في سبيل التنمية؟ ولماذا يُتوفى 7 ملايين إنسان سنويًا بسبب التلوث؟ ولماذا نفقد مليون إنسان سنوياً بسبب الحوادث المرورية؟ ولماذا نقبل أن تُهدر سنين من حياة الإنسان في التنقل؟".

وتابع سموه: "نحن بحاجة إلى تجديد مفهوم المدن إلى مدن مستقبلية، اليوم بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم أقدم لكم "ذا لاين"؛ مدينة مليونية بطول 170 كم، تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم، صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية".

وستعيد مدينة "ذا لاين" تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون فيها الإنسان محورها الرئيسي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 150 عاماً، مما يعزز جودة الحياة، ويضمن الوصول إلى كافة مرافق الخدمات الأساسية بما في ذلك المراكز الطبية، والمدارس، ومرافق الترفيه، بالإضافة إلى المساحات الخضراء في غضون 5 دقائق سيراً على الأقدام، وستجعل حلول المواصلات الفائقة السرعة التنقل أسهل؛ إذ من المتوقع ألا تستغرق أبعد رحلة في "ذا لاين" 20 دقيقة فقط، مما سيوفر معيشة قائمة على التوازن بين بيئة أعمال حاضنة للابتكار، وجودة حياة استثنائية للسكان.

وستُدار مجتمعات "ذا لاين" بالاعتماد الكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية التواصل مع الإنسان بطريقة تمكنها من التوقّع والتفاعل بقدرات غير مسبوقة، مما يوفر وقت السكان والشركات.

وستكون المجتمعات مترابطة افتراضياً فيما بينها، حيث سيتم تسخير نحو 90 % من البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية في حين يتم تسخير 1 % من البيانات في المدن الذكية الحالية.

وتمنح مدينة "ذا لاين" للحياة على الأرض معنى جديداً، وتعكس نهجاً لا مثيل له في تطوير مدن مستقبلية متناغمة مع الطبيعة، حيث ستعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة بنسبة 100%، مع الحرص على تحقيق مستقبل إيجابي للكربون.

ولبناء اقتصاد المستقبل؛ تتعاون نيوم مع قيادات متخصصة من مختلف أنحاء العالم، على توفير حلول ناجعة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، وستكون "ذا لاين" بيئة جاذبة للمبدعين وروّاد الأعمال والمستثمرين.

الجدير بالذكر أن بدء تطوير "ذا لاين" سيتم خلال الربع الأول من عام 2021م، إذ تشكل جزءاً مهماً من أعمال التطوير المكثفة الجارية في نيوم.

ويُعد مشروع نيوم أحد المشروعات العملاقة ضمن المحفظة الاستثمارية المتنوعة لصندوق الاستثمارات العامة .

Time واتساب

أحدث التعليقات

أبو محمد
الفلاتر تجعل من النعجة غزالة
عادل عبدالحي حمزة
سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر كحد أعلى ------------------- ممكن طالب عمره 11 سنة و 3 أشهر يقبل في الصف الأول الإبتدائي مع طالب عمره 5 سنوات و6 أو 9 أشهر أي منطق هذا راجعوا المقال ولا أنا فهمت خطأ
ابو وليد
فعلا كنها دميه -- بعد العمليات صارو كانهم مسوخ
abdul
المتصهينون - وانا اقصد هنا المتصهينون العربان - لا يزالون متأمّلون بعودة نجم ترامپ بين اليوم ويوم ٢٠ يناير ليُوقِف عملية انتقال السلطة إلى حجو بايدن وكاملة حارث ، حتى لو كان ذالك بإنقلاب عسكري او بتسليح البلطجية بسلاح فعّال لايمكن السيطرة عليهم او افتعال حرب مع ايران بحيث لا يمكن نقل السلطة لرئيس جديد والحرب مشتعلة في الخليج. نقول لهم : حلم إبليس في الجنة .
ابوبدر
وش ودا هالسيارتين للشعيب؟!!!!

أخر الأخبار

الدويش يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق في فضيحة كبرى بالنصر ويسأل:" أين الملايين " 
الدويش يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق في فضيحة كبرى بالنصر ويسأل:" أين الملايين " 
Time منذ دقيقة Views 1076
شاهد.. شاب ينقذ مواطن بعد اشتعال النيران بشكل مفاجئ
شاهد.. شاب ينقذ مواطن بعد اشتعال النيران بشكل مفاجئ
Time منذ 21 دقيقة Views 1524
ولي العهد يطلق مشروع "ذا لاين" في نيوم
ولي العهد يطلق مشروع "ذا لاين" في نيوم
Time منذ 29 دقيقة Views 1513
تعليم جدة يوضح خطة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي
تعليم جدة يوضح خطة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي
Time منذ 30 دقيقة Views 1369
تعرف على خليفة طارق كيال في الأهلي 
تعرف على خليفة طارق كيال في الأهلي 
Time منذ 37 دقيقة Views 1846
تنبيه لأهالي مكة: هطول أمطار غزيرة حتى هذا الموعد
تنبيه لأهالي مكة: هطول أمطار غزيرة حتى هذا الموعد
Time منذ 43 دقيقة Views 1637
بالصور.. الهلال يستأنف تدريباته بمشاركة المعيوف والعليان
بالصور.. الهلال يستأنف تدريباته بمشاركة المعيوف والعليان
Time منذ 50 دقيقة Views 1446
شاهد.. سيول قوية تجرف عدد من المركبات في حائل وتحطم أجزاء منها 
شاهد.. سيول قوية تجرف عدد من المركبات في حائل وتحطم أجزاء منها 
Time منذ 57 دقيقة Views 1795
شاهد.. ابنة أحلام تخطف الأنظار بعفويتها
شاهد.. ابنة أحلام تخطف الأنظار بعفويتها
Time منذ ساعة Views 882
ماصدقت خبر بعد ماتعلمت السواقه
ماصدقت خبر بعد ماتعلمت السواقه
Time منذ ساعة Views 558