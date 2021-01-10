الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. الهلال يستأنف تدريباته بمشاركة المعيوف والعليان

Time منذ 50 دقيقة
Views 1446
Comment 2
بالصور.. الهلال يستأنف تدريباته بمشاركة المعيوف والعليان

نواف السالم (صدى):
استأنف لاعبو الهلال تدريباتهم، وذلك بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة يوم أمس، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية. واشتمل المران على تدريبات لياقية وتطبيقات فنية وجمل تكتيكية.

وشارك الثنائي، عبدالله المعيوف، ومدالله العليان في التدريبات الجماعية بعدما أنهيا برنامجيهما التأهيليين، فيما أدى اللاعب فواز الطريس جلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي، نظير تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.

وواصل الثنائي على آل البليهي، وجانغ هيون سو برنامجيهما التأهيليين، بالجري وأداء تدريبات لياقية بالكرة.

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

أبو محمد
الفلاتر تجعل من النعجة غزالة
عادل عبدالحي حمزة
سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر كحد أعلى ------------------- ممكن طالب عمره 11 سنة و 3 أشهر يقبل في الصف الأول الإبتدائي مع طالب عمره 5 سنوات و6 أو 9 أشهر أي منطق هذا راجعوا المقال ولا أنا فهمت خطأ
ابو وليد
فعلا كنها دميه -- بعد العمليات صارو كانهم مسوخ
abdul
المتصهينون - وانا اقصد هنا المتصهينون العربان - لا يزالون متأمّلون بعودة نجم ترامپ بين اليوم ويوم ٢٠ يناير ليُوقِف عملية انتقال السلطة إلى حجو بايدن وكاملة حارث ، حتى لو كان ذالك بإنقلاب عسكري او بتسليح البلطجية بسلاح فعّال لايمكن السيطرة عليهم او افتعال حرب مع ايران بحيث لا يمكن نقل السلطة لرئيس جديد والحرب مشتعلة في الخليج. نقول لهم : حلم إبليس في الجنة .
ابوبدر
وش ودا هالسيارتين للشعيب؟!!!!

أخر الأخبار

الدويش يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق في فضيحة كبرى بالنصر ويسأل:" أين الملايين " 
الدويش يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق في فضيحة كبرى بالنصر ويسأل:" أين الملايين " 
Time منذ دقيقة Views 1065
شاهد.. شاب ينقذ مواطن بعد اشتعال النيران بشكل مفاجئ
شاهد.. شاب ينقذ مواطن بعد اشتعال النيران بشكل مفاجئ
Time منذ 21 دقيقة Views 1520
ولي العهد يطلق مشروع "ذا لاين" في نيوم
ولي العهد يطلق مشروع "ذا لاين" في نيوم
Time منذ 29 دقيقة Views 1509
تعليم جدة يوضح خطة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي
تعليم جدة يوضح خطة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي
Time منذ 29 دقيقة Views 1369
تعرف على خليفة طارق كيال في الأهلي 
تعرف على خليفة طارق كيال في الأهلي 
Time منذ 37 دقيقة Views 1846
تنبيه لأهالي مكة: هطول أمطار غزيرة حتى هذا الموعد
تنبيه لأهالي مكة: هطول أمطار غزيرة حتى هذا الموعد
Time منذ 43 دقيقة Views 1637
بالصور.. الهلال يستأنف تدريباته بمشاركة المعيوف والعليان
بالصور.. الهلال يستأنف تدريباته بمشاركة المعيوف والعليان
Time منذ 50 دقيقة Views 1446
شاهد.. سيول قوية تجرف عدد من المركبات في حائل وتحطم أجزاء منها 
شاهد.. سيول قوية تجرف عدد من المركبات في حائل وتحطم أجزاء منها 
Time منذ 57 دقيقة Views 1795
شاهد.. ابنة أحلام تخطف الأنظار بعفويتها
شاهد.. ابنة أحلام تخطف الأنظار بعفويتها
Time منذ ساعة Views 870
ماصدقت خبر بعد ماتعلمت السواقه
ماصدقت خبر بعد ماتعلمت السواقه
Time منذ ساعة Views 554