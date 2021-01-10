بالصور.. الهلال يستأنف تدريباته بمشاركة المعيوف والعليان

نواف السالم (صدى):
استأنف لاعبو الهلال تدريباتهم، وذلك بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة يوم أمس، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية. واشتمل المران على تدريبات لياقية وتطبيقات فنية وجمل تكتيكية.
وشارك الثنائي، عبدالله المعيوف، ومدالله العليان في التدريبات الجماعية بعدما أنهيا برنامجيهما التأهيليين، فيما أدى اللاعب فواز الطريس جلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي، نظير تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.
وواصل الثنائي على آل البليهي، وجانغ هيون سو برنامجيهما التأهيليين، بالجري وأداء تدريبات لياقية بالكرة.