تعرف على خليفة طارق كيال في الأهلي 

طلال الغامدي (صدى):
أوضحت مصادر مطلعة، أن مروان دفتردار هو الاسم الأبرز لخلافة طارق كيال في الإشراف على كرة القدم في الأهلي.
وأشارت المصادر، إلى أن إدارة الأهلي تدرس تعيين نايف القاضي مديراً للفريق، وفقا للزميلة " عكاظ ".
وكان طارق كيال، المشرف السابق على الأهلي، كشف حقيقة ما تردد من البعض بأنه تقدم باستقالته هربًا من النادي في الوقت الحالي.
وقال كيال: " البعض يعتقد اني هربت من الاهلي في هذا الوقت ...وهذا ليس صحيح ولكن اترك الاجابة على هذا السؤال لرئيس النادي الأخ عبدالاله للاجابة عليه وماهو كان طلبه بعد المباراة مباشرةً عندما اتصل بي وماهي رغبته ".
وأضاف كيال: " الدكتور ياسر محروس نائب رئيس النادي يشهد على ذلك لأنه كان موجودًا "٠