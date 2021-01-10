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تعرف على خليفة طارق كيال في الأهلي 

Time منذ 36 دقيقة
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تعرف على خليفة طارق كيال في الأهلي 

طلال الغامدي (صدى):
أوضحت مصادر مطلعة، أن مروان دفتردار هو الاسم الأبرز لخلافة طارق كيال في الإشراف على كرة القدم في الأهلي.

وأشارت المصادر، إلى أن إدارة الأهلي تدرس تعيين نايف القاضي مديراً للفريق، وفقا للزميلة " عكاظ ".

وكان طارق كيال، المشرف السابق على الأهلي، كشف حقيقة ما تردد من البعض بأنه تقدم باستقالته هربًا من النادي في الوقت الحالي.

وقال كيال: "‏ البعض يعتقد اني هربت من الاهلي في هذا الوقت ...وهذا ليس صحيح ولكن اترك الاجابة على هذا السؤال لرئيس النادي الأخ عبدالاله للاجابة عليه وماهو كان طلبه بعد المباراة مباشرةً عندما اتصل بي وماهي رغبته ".

وأضاف كيال: " الدكتور ياسر محروس نائب رئيس النادي يشهد على ذلك لأنه كان موجودًا "٠

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أحدث التعليقات

أبو محمد
الفلاتر تجعل من النعجة غزالة
عادل عبدالحي حمزة
سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر كحد أعلى ------------------- ممكن طالب عمره 11 سنة و 3 أشهر يقبل في الصف الأول الإبتدائي مع طالب عمره 5 سنوات و6 أو 9 أشهر أي منطق هذا راجعوا المقال ولا أنا فهمت خطأ
ابو وليد
فعلا كنها دميه -- بعد العمليات صارو كانهم مسوخ
abdul
المتصهينون - وانا اقصد هنا المتصهينون العربان - لا يزالون متأمّلون بعودة نجم ترامپ بين اليوم ويوم ٢٠ يناير ليُوقِف عملية انتقال السلطة إلى حجو بايدن وكاملة حارث ، حتى لو كان ذالك بإنقلاب عسكري او بتسليح البلطجية بسلاح فعّال لايمكن السيطرة عليهم او افتعال حرب مع ايران بحيث لا يمكن نقل السلطة لرئيس جديد والحرب مشتعلة في الخليج. نقول لهم : حلم إبليس في الجنة .
ابوبدر
وش ودا هالسيارتين للشعيب؟!!!!

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