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العثور على وافد متوفي داخل غرفته في شقراء لسبب غير متوقع 

Time منذ 6 دقائق
Views 1397
العثور على وافد متوفي داخل غرفته في شقراء لسبب غير متوقع 

الرياض (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية بشقراء، من العثور على وافد من الجنسية الهندية متوفى وهو نائم في غرفته، و جاء ذلك بعد الإبلاغ عن فقدانه.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بفقدان وافد، حيث كان يسكن في ملحق إحدى الاستراحات المنتشرة في الحي، وله تواصل وعلاقة جيدة مع الجميع.

 

وباشرت الجهات البلاغ، حيث فتحت الباب لتجد العامل وقد فارق الحياة، وهو نائم على فراشه بشكل طبيعي، وكانت المفاجأة وجود فحم للتدفئة بجوار الوافد قد أصبح رماداً بعدما قضى على الأكسجين في الغرفة، وتسبب في تشبع الغرفة الصغيرة والمحكمة الإغلاق بغاز أول أكسيد الكربون مما تسبب في وفاة العامل.

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أحدث التعليقات

وطني الحبيب
لن يتوقف وستؤجل العقوبة لما بعد مباراة الهلال
سرا بقيده
حسبنا الله ونعم الوكيل.
شـاهــد
فيه أعضاء في نادي القاديسه من نادي((( أبو خــرقه ))) ولهم تأثير على باقي الأعضاء...؟؟
عادل عبدالحي حمزة
ومن المتوقع أيضا أن تكون الهطولات غزيرة الأمطار أفضل من الهطولات
ابو وليد
الصح ادارة القادسيه تطمع وتغدر في نفس الوقت

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