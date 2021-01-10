العثور على وافد متوفي داخل غرفته في شقراء لسبب غير متوقع 

الرياض (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية بشقراء، من العثور على وافد من الجنسية الهندية متوفى وهو نائم في غرفته، و جاء ذلك بعد الإبلاغ عن فقدانه.
وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بفقدان وافد، حيث كان يسكن في ملحق إحدى الاستراحات المنتشرة في الحي، وله تواصل وعلاقة جيدة مع الجميع.
وباشرت الجهات البلاغ، حيث فتحت الباب لتجد العامل وقد فارق الحياة، وهو نائم على فراشه بشكل طبيعي، وكانت المفاجأة وجود فحم للتدفئة بجوار الوافد قد أصبح رماداً بعدما قضى على الأكسجين في الغرفة، وتسبب في تشبع الغرفة الصغيرة والمحكمة الإغلاق بغاز أول أكسيد الكربون مما تسبب في وفاة العامل.