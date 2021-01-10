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النصر على بعد خطوات من ضم الروماني سوموديكا والشباب يغريه

Time منذ ساعة
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النصر على بعد خطوات من ضم الروماني سوموديكا والشباب يغريه

ماجد محمد (صدى):
أنهى نادي غازي عنتاب التركي، عقد الروماني ماريوس سوموديكا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

ويأتي رحيل سوموديكا عن غازي عنتاب بناء على رغبته الشخصية، بعد أن رفض العرض الجديد الذي قدمته له إدارة النادي التركي.

ويتزامن ذلك مع إعلان نادي الشباب عن رحيل مدربه البرتغالي، بيدرو كايشينيا، بسبب سوء نتائج الفريق، كذلك نادي النصر الذي أقال بروي فيتوريا بعد البداية الكارثية للفريق في بطولة دوري المحترفين، وأصبح السؤال الآن أي نادي سيعود من خلاله سوموديكا إلى المملكة.

 

وكان سوموديكا أعلن في وقت سابق، أنه سيقوم بفسخ عقده مع الفريق التركي، الأسبوع القادم، وسيوقع مع نادي الشباب، الذي عرض عليه راتب "7 أضعاف"، ما يتقضاه في الوقت الحالي.

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أحدث التعليقات

أبو محمد
الفلاتر تجعل من النعجة غزالة
عادل عبدالحي حمزة
سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر كحد أعلى ------------------- ممكن طالب عمره 11 سنة و 3 أشهر يقبل في الصف الأول الإبتدائي مع طالب عمره 5 سنوات و6 أو 9 أشهر أي منطق هذا راجعوا المقال ولا أنا فهمت خطأ
ابو وليد
فعلا كنها دميه -- بعد العمليات صارو كانهم مسوخ
abdul
المتصهينون - وانا اقصد هنا المتصهينون العربان - لا يزالون متأمّلون بعودة نجم ترامپ بين اليوم ويوم ٢٠ يناير ليُوقِف عملية انتقال السلطة إلى حجو بايدن وكاملة حارث ، حتى لو كان ذالك بإنقلاب عسكري او بتسليح البلطجية بسلاح فعّال لايمكن السيطرة عليهم او افتعال حرب مع ايران بحيث لا يمكن نقل السلطة لرئيس جديد والحرب مشتعلة في الخليج. نقول لهم : حلم إبليس في الجنة .
ابوبدر
وش ودا هالسيارتين للشعيب؟!!!!

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