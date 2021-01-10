النصر على بعد خطوات من ضم الروماني سوموديكا والشباب يغريه

ماجد محمد (صدى):
أنهى نادي غازي عنتاب التركي، عقد الروماني ماريوس سوموديكا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.
ويأتي رحيل سوموديكا عن غازي عنتاب بناء على رغبته الشخصية، بعد أن رفض العرض الجديد الذي قدمته له إدارة النادي التركي.
ويتزامن ذلك مع إعلان نادي الشباب عن رحيل مدربه البرتغالي، بيدرو كايشينيا، بسبب سوء نتائج الفريق، كذلك نادي النصر الذي أقال بروي فيتوريا بعد البداية الكارثية للفريق في بطولة دوري المحترفين، وأصبح السؤال الآن أي نادي سيعود من خلاله سوموديكا إلى المملكة.
وكان سوموديكا أعلن في وقت سابق، أنه سيقوم بفسخ عقده مع الفريق التركي، الأسبوع القادم، وسيوقع مع نادي الشباب، الذي عرض عليه راتب "7 أضعاف"، ما يتقضاه في الوقت الحالي.