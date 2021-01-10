تأثير حقن الشفاه بالفيلر على الحياة الجنسية

متابعة- أميرة خالد (صدى):
بدأت تظهر ثمة مخاوف من احتمال وجود تأثير لعمليات حقن الشفاه بالفيلر على الحياة الجنسية للمرأة، وهي المخاوف التي عبَّرت عنها بعض النساء بعد خضوعهن لتلك العملية التجميلية.
قالت دكتور لارا ديفغان، متخصصة في جرّاحة التجميل الأمريكية المعتمدة "يمكن أن يتفاوت شكل الشفاه بعد حقنة الفيلر، حيث قد لا يكون التغيير واضحا في بعض الأحيان، وقد يكون ملحوظا في أحيان أخرى، وبينما كان يستعين الأطباء سابقا بالبارافين السائل، السيليكون وحتى الكولاجين البقري لتكبير الشفاه، فقد باتوا يعتمدون الآن على حمض الهيالورونيك (HA)، وهو مادة طبيعية توجد بأجزاء مختلفة من الجسم كالمفاصل والجلد".
أوضحت الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل إن تلك المادة تجتذب المياه؛ ما يؤدي لامتلاء مظهر الشفاه، علما بأن هناك أنواعا كثيرة من فيلر حمض الهيالورونيك ذات العيوب والمزايا المختلفة، والتي تختلف أيضا أسعارها على حسب النوع والكمية، لكن ما يجب معرفته هو أن حقنة واحدة قد تكلفك مبلغا يقدر بـ 600 دولار أو أكثر.
وعادة ما تتضخم الشفاه بعد الحقن مدة تتراوح ما بين 24 ـ 48 ساعة، وقد ينطوي الأمر في تلك المدة على ألم وطراوة بموضع الحقن، إلى جانب الشعور بنفس شعور الورم والكدمات، علما بأن طول وشدة تلك الآثار الجانبية يمكن أن يتفاوتا من امرأة لأخرى في واقع الأمر.