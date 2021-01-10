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مليشيا الحوثي تمثل بجثة أحد الأشخاص في قرية الحيمة بتعز

Time منذ ساعة
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مليشيا الحوثي تمثل بجثة أحد الأشخاص في قرية الحيمة بتعز

فهمي محمد (صدى):
أكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن مليشيا الحوثي ترتكب جرائم إبادة جماعية بحق ابناء الحيمة بمديرية التعزية محافظة تعز.

وأوضح الارياني:"مليشيا الحوثي المدعومة من ايران ترتكب جرائم إبادة جماعية بحق أبناء قرية الحيمة بمديرية التعزية محافظة تعز، بعد ثلاثة ايام من القصف البربري على منازل المواطنين ومزارعهم باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في ظل تعتيم اعلامي لطمس جرائمها" .

وأضاف الإرياني ان الأنباء الواردة من قرية الحيمة التي تفرض مليشيا الحوثي عليها حصار محكم تؤكد تنفيذها عمليات مداهمة لجميع المنازل في المنطقة وتدمير13منزل واحراق3،واستشهاد9مدنيين بينهم نساء واطفال وجرح24 آخرين،واختطاف 45 غالبيتهم من الشباب والاطفال في حصيلة غير نهائية.

‏وأشار إلى أن مليشيا الحوثي ترتكب هذه الجرائم والانتهاكات التي فاقت في فظاعتها "الجماعات الارهابية" في ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان التي تنصلت عن مسئولياتها القانونية والإنسانية والاخلاقية في وضع حد لجرائم الحوثي ووقف نزيف الدم اليمني.

ونشر الأرياني مقطع فيديو أظهر لحظة تمثيل مليشيا الحوثي، بجثة احد أبناء قرية الحمية في محافظة تعز.

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أحدث التعليقات

وطني الحبيب
لن يتوقف وستؤجل العقوبة لما بعد مباراة الهلال
سرا بقيده
حسبنا الله ونعم الوكيل.
شـاهــد
فيه أعضاء في نادي القاديسه من نادي((( أبو خــرقه ))) ولهم تأثير على باقي الأعضاء...؟؟
عادل عبدالحي حمزة
ومن المتوقع أيضا أن تكون الهطولات غزيرة الأمطار أفضل من الهطولات
ابو وليد
الصح ادارة القادسيه تطمع وتغدر في نفس الوقت

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