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صورة نادرة للملك سعود أثناء تكريمه في الهند 

Time منذ 25 دقيقة
Views 1371
صورة نادرة للملك سعود أثناء تكريمه في الهند 

الرياض (صدى):
أظهرت صورة تاريخية نادرة الملك سعود بن عبدالعزيز-رحمه الله- أثناء تكريمه في الهند، من قبل الزعيم الهندي جواهر لال نهرو " آنذاك " عام 1955.

 

وكان جواهر لال نهرو، ظل أحد الزعماء البارزين في آسيا وفي الهند على وجه الخصوص فهو أحد زعماء حركة الاستقلال في الهند، كما كان أول رئيس وزراء للهند بعد الاستقلال، وكان رئيسا لوزراء الهند في الفترة من ١٩ أغسطس ١٩٤٧ إلى ٢٧ مايو ١٩٦٤.

 

وشغل أيضاً منصب وزيرى الخارجية والمالية كما أنه أحد مؤسسى حركة عدم الانحياز في ١٩٦١ مع الرئيس عبدالناصر والرئيسين سوكارنو وتيتو، وكانت أسرته قد أرسلته إلى بريطانيا، ليدرس القانون، فدرس في مدرسة هارو ثم في كلية ترينيتى في جامعة كمبردج وعاد لبلاده بعد أن أتم دراسته وطاف في دول أوروبا، لدرجة أنه صار بعيداً عن الثقافة الشعبية والدينية الهندية على عكس زوجته الهندوسية المتدينة وكان بعد عودته للهند، قد اتجه إلى السياسة.

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أحدث التعليقات

وطني الحبيب
لن يتوقف وستؤجل العقوبة لما بعد مباراة الهلال
سرا بقيده
حسبنا الله ونعم الوكيل.
شـاهــد
فيه أعضاء في نادي القاديسه من نادي((( أبو خــرقه ))) ولهم تأثير على باقي الأعضاء...؟؟
عادل عبدالحي حمزة
ومن المتوقع أيضا أن تكون الهطولات غزيرة الأمطار أفضل من الهطولات
ابو وليد
الصح ادارة القادسيه تطمع وتغدر في نفس الوقت

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