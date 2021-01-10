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" الحصيني " يتوقع هطول أمطار وسحب رعدية على 5 مناطق خلال ساعات 

Time منذ 31 دقيقة
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" الحصيني " يتوقع هطول أمطار وسحب رعدية على 5 مناطق خلال ساعات 

مكة المكرمة (صدى):
أشار الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، في توقعاته، إلى تكوّن السحب الرعدية، مع سقوط أمطار على 5 مناطق خلال الساعات المقبلة.

وعرض " الحصيني " بمجموعة من الخرائط الجوية، قائلًا:" أكثروا عباد الله من الاستغفار، فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار ".

ولفت:"  تكوّن السحب الرعدية قبيل مغرب اليوم الأحد الساعة 5، وذلك على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعلى البحر الأحمر "، مشيرا إلى سقوط الأمطار على أجزاء من منطقتي حائل وعسير.

وأوضح أن الأجواء تميل للبرودة إلى معتدلة على معظم المناطق "، فيما توقع  المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق " مكة المكرمة، الباحة، عسير، حائل، الجوف، الشرقية، المدينة المنورة ".

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أحدث التعليقات

وطني الحبيب
لن يتوقف وستؤجل العقوبة لما بعد مباراة الهلال
سرا بقيده
حسبنا الله ونعم الوكيل.
شـاهــد
فيه أعضاء في نادي القاديسه من نادي((( أبو خــرقه ))) ولهم تأثير على باقي الأعضاء...؟؟
عادل عبدالحي حمزة
ومن المتوقع أيضا أن تكون الهطولات غزيرة الأمطار أفضل من الهطولات
ابو وليد
الصح ادارة القادسيه تطمع وتغدر في نفس الوقت

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