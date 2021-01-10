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الكشف عن الوجهة المقبلة للبرتغالي فيتوريا بعد إقالته من النصر

Time منذ ساعة
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الكشف عن الوجهة المقبلة للبرتغالي فيتوريا بعد إقالته من النصر

طلال الغامدي (صدى):
أبدت جماهير فلامنجو، غضبها من المدرب الحالي روجيرو سيني، فيما تحسرت على أيام مدرب الهلال السابق خورخي جيسوس.

وأشارت تقارير صحفية، إلى طرح اسم مدرب ‎النصر السابق روي فيتوريا ليكون مدربا لفلامنجو، وزادت هذه التكهنات بعدما قام المدرب البرتغالي بمتابعة حساب فلامنجو الرسمي على " إنستجرام ".

يبدو أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لنادي النصر، حدد وجهته المقبلة للتدريب بعد أن تمت إقالته من تدريب النصر بسبب سوء النتائج.

وكانت إدارة النصر قررت إقالة فيتوريا، بعد تعادل النصر وضمك بنتيجة 2-2 في الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن جورجي جيسوس تولى تدريب فلامنجو وقاد الفريق في عام 2019 للفوز ببطولة دوري أبطال أمريكا الجنوبية ” كوبا ليبرتادورس” والتأهل لمونديال الأندية في قطر، حيث احتل فلامنجو المركز الثاني خلف نادي ليفربول الإنجليزي بطل المسابقة.

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أحدث التعليقات

وطني الحبيب
لن يتوقف وستؤجل العقوبة لما بعد مباراة الهلال
سرا بقيده
حسبنا الله ونعم الوكيل.
شـاهــد
فيه أعضاء في نادي القاديسه من نادي((( أبو خــرقه ))) ولهم تأثير على باقي الأعضاء...؟؟
عادل عبدالحي حمزة
ومن المتوقع أيضا أن تكون الهطولات غزيرة الأمطار أفضل من الهطولات
ابو وليد
الصح ادارة القادسيه تطمع وتغدر في نفس الوقت

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