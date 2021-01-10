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تعليم جدة يوضح خطة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي

Time منذ 29 دقيقة
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تعليم جدة يوضح خطة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي

جدة (صدى):
أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1443هـ، في نظام نور.

وقالت تعليم جدة أن التسجيل يبدأ لمن تبدأ أعمارهم من ست سنوات وأقل بتسعين يومًا فقط كحد أدنى حتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر كحد أعلى، من كان تاريخ ميلاده في 23/4/1437هـ الموافق 2/2/2016م أو قبل ذلك، وسيتم تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية المرخصة من الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات بمائة وثمانين يومًا، من كان تاريخ ميلاده من 24/4/1437هـ الموافق 3/2/2016م إلى 25/7/1437هـ الموافق 2/5/2016م، مشيرة إلى أنه يمكن التسجيل من خلال نظام نور

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أحدث التعليقات

أبو محمد
الفلاتر تجعل من النعجة غزالة
عادل عبدالحي حمزة
سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر كحد أعلى ------------------- ممكن طالب عمره 11 سنة و 3 أشهر يقبل في الصف الأول الإبتدائي مع طالب عمره 5 سنوات و6 أو 9 أشهر أي منطق هذا راجعوا المقال ولا أنا فهمت خطأ
ابو وليد
فعلا كنها دميه -- بعد العمليات صارو كانهم مسوخ
abdul
المتصهينون - وانا اقصد هنا المتصهينون العربان - لا يزالون متأمّلون بعودة نجم ترامپ بين اليوم ويوم ٢٠ يناير ليُوقِف عملية انتقال السلطة إلى حجو بايدن وكاملة حارث ، حتى لو كان ذالك بإنقلاب عسكري او بتسليح البلطجية بسلاح فعّال لايمكن السيطرة عليهم او افتعال حرب مع ايران بحيث لا يمكن نقل السلطة لرئيس جديد والحرب مشتعلة في الخليج. نقول لهم : حلم إبليس في الجنة .
ابوبدر
وش ودا هالسيارتين للشعيب؟!!!!

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