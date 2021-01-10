الأعداد السابقة للصحيفة

 حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة

Time منذ 12 دقيقة
Views 1268
 حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة

عادل الحربي (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، على المملكة.

ومن المتوقع أن يكون الطقس بارد نسبيا في أجزاء مختلفة من المملكة بينما يكون دافئ نسبي إلى مائل للحرارة على سواحل البحر الأحمر وتهامة جازان والباحة وعسير ومناطق الحجاز، كما يتوقع أن تكون الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على أجزاء من حائل والقصيم وشمال وغرب منطقة الرياض إدارية، تكون الهطولات رعدية على أجزاء من جازان وعسير والباحة والطائف.

ومن المتوقع أيضا أن تكون الهطولات غزيرة أحيانا بشكل محلي على أجزاء من عسير والباحة والطائف، وتكون الرياح نشطة السرعة على فترات على سواحل شمال منطقة مكة المكرمة تشمل شمال مدينة جدة ورابغ، كما تكون نشطة خلال ساعات الفجر والصباح على سواحل جنوب تبوك.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 30 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 17 مئوية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو وليد
اتحدى اي رياضي يقدر يشكك في بطولات الهلال 61 بطوله رسميه مافيها ولا خرقه ولا قفزه ضفدع على النظام بالدفع الرباعي
عبدالله علي احمد
خلك ياورع على السوني اصرف لك ... !!! وغيرها ترى المدرسة يوم الاحد الجاي ولا العلوم ذي ماهي لك مره مره المفروض الي جنبه يصفقه كف علشان يصحصح ويتعلم الغبي
فبصل
طلال طلع نلحن ههههههههه
نجاة محمد
ربنا يبعدها عنك و عن تامر
faeiz1122
شين و قوي عين يعني لو كان كل لاعب يسمع كلام الجمهور او من كان في المدرجات كان صارت جرايم وبلاوي العويس تصرفه غلط في غلط لاتدافعون عنه ولازم يعاقب هو و الثاني

أخر الأخبار

لحظة تصادم مروع على طريق سريع
لحظة تصادم مروع على طريق سريع
Time منذ 9 ثواني Views 74
 حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة
 حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة
Time منذ 12 دقيقة Views 1268
الروقي يكشف عن القرار المتوقع بشأن أزمة العويس  " فيديو "
الروقي يكشف عن القرار المتوقع بشأن أزمة العويس  " فيديو "
Time منذ 22 دقيقة Views 1493
وادي القمر بجدة يجسد جمال الطبيعة الخلابة
وادي القمر بجدة يجسد جمال الطبيعة الخلابة
Time منذ 22 دقيقة Views 272
بالصور.. شواهد حضارية تعكس العراقة التاريخية بقرية لينة
بالصور.. شواهد حضارية تعكس العراقة التاريخية بقرية لينة
Time منذ 29 دقيقة Views 1320
بالفيديو.. " المصلح " يوضح حكم إجهاض الجنين قبل الأربعين 
بالفيديو.. " المصلح " يوضح حكم إجهاض الجنين قبل الأربعين 
Time منذ 43 دقيقة Views 1474
عشريني يهتك عرض طفل بعد استدراجه لمكان خالٍ
عشريني يهتك عرض طفل بعد استدراجه لمكان خالٍ
Time منذ ساعة Views 603
5 طرق طبيعية لتبيض الأسنان في المنزل 
5 طرق طبيعية لتبيض الأسنان في المنزل 
Time منذ ساعة Views 1396
متحدث الصحة: لم نرصد أي أعراض غير معروفة لدى من تلقوا لقاح كورونا
متحدث الصحة: لم نرصد أي أعراض غير معروفة لدى من تلقوا لقاح كورونا
Time منذ ساعة Views 1400
زوجته على النية
زوجته على النية
Time منذ ساعة Views 384