الروقي يكشف عن القرار المتوقع بشأن أزمة العويس  " فيديو "

ماجد محمد (صدى):
تحدث الإعلامي فهد الروقي، عن توقعه الخاص لقرار أزمة محمد العويس حارس الأهلي وأحد أعضاء مجلس جماهير نادي القادسية.
وعرض " الروقي " مقطع فيديو أثناء مشادات العويس مع عضو مجلس جماهير القادسيةوكتب:" هل تتوقعون أن يعاقب العويس بالإيقاف بعد هذه التجاوزات؟ "، مضيفا: " بالنسبة لي لا أتوقع ".
وكان مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة، يعتزم رفع شكوى رسمية لاتحاد القدم، بسبب المشادة التي حدثت بين حارس الأهلي محمد العويس وإداري فريق القادسية.
وتنوي إدارة الأهلي رفع شكوى ضد إدارة القادسية واتهامه برغبته في إثارة المشاكل، وذلك عقب انتهاء مباراة الفريق أمام القادسية.
يذكر أن الأهلي خسر أمام القادسية بنتيجة ثقيلة 1-3، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري المحترفين.