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الروقي يكشف عن القرار المتوقع بشأن أزمة العويس  " فيديو "

Time منذ 22 دقيقة
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الروقي يكشف عن القرار المتوقع بشأن أزمة العويس  " فيديو "

ماجد محمد (صدى):
تحدث الإعلامي فهد الروقي، عن توقعه الخاص لقرار أزمة محمد العويس حارس الأهلي وأحد أعضاء مجلس جماهير نادي القادسية.

وعرض " الروقي " مقطع فيديو أثناء مشادات العويس مع عضو مجلس جماهير القادسيةوكتب:"  هل تتوقعون أن يعاقب العويس بالإيقاف بعد هذه التجاوزات؟ "، مضيفا: " بالنسبة لي لا أتوقع ".

وكان مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة، يعتزم رفع شكوى رسمية لاتحاد القدم، بسبب المشادة التي حدثت بين حارس الأهلي محمد العويس وإداري فريق القادسية.

وتنوي إدارة الأهلي رفع شكوى ضد إدارة القادسية واتهامه برغبته في إثارة المشاكل، وذلك عقب انتهاء مباراة الفريق أمام القادسية.

يذكر أن الأهلي خسر أمام القادسية بنتيجة ثقيلة 1-3، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري  المحترفين.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
اتحدى اي رياضي يقدر يشكك في بطولات الهلال 61 بطوله رسميه مافيها ولا خرقه ولا قفزه ضفدع على النظام بالدفع الرباعي
عبدالله علي احمد
خلك ياورع على السوني اصرف لك ... !!! وغيرها ترى المدرسة يوم الاحد الجاي ولا العلوم ذي ماهي لك مره مره المفروض الي جنبه يصفقه كف علشان يصحصح ويتعلم الغبي
فبصل
طلال طلع نلحن ههههههههه
نجاة محمد
ربنا يبعدها عنك و عن تامر
faeiz1122
شين و قوي عين يعني لو كان كل لاعب يسمع كلام الجمهور او من كان في المدرجات كان صارت جرايم وبلاوي العويس تصرفه غلط في غلط لاتدافعون عنه ولازم يعاقب هو و الثاني

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