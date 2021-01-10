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بالصور.. شواهد حضارية تعكس العراقة التاريخية بقرية لينة

Time منذ 28 دقيقة
Views 1319
بالصور.. شواهد حضارية تعكس العراقة التاريخية بقرية لينة

نايف السالم (صدى):
اشتهرت قرية "لينة" باحتواءها على العديدَ من المواقع التاريخية، كما تمتاز بإرثها التاريخي والحضاري.

وتعتبر القرية من أقدم قرى شمال المملكة، حيث أنها تقع بين النفوذ والحجرة جنوب محافظة رفحاء على مسافة 105 كيلو مترات، وتشكل مفترق طرق رئيسة، تربطها بمناطق الرياض، والقصيم، وحائل ويقطعها الطريق الدولي ماراً بمدن ومحافظات الحدود الشمالية، وتباري الطريق التجاري القديم بين نجد والعراق بالقرب من " درب زبيدة ".

وكانت القرية منذ وقت قريب مركزاً تجارياً بين العراق والجزيرة العربية، ومحطة لأهالي البادية للحصول على المياه آنذاك من خلال 300 بئر، إلى جانب سوقها الشعبي.

ومن أبرز الشواهد التاريخية بقرية لينة قصر الملك عبد العزيز، الذي أنشئ عام 1354هـ، ولا يزال شامخًا بإطلالته وطرازه المعماري القديم.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
اتحدى اي رياضي يقدر يشكك في بطولات الهلال 61 بطوله رسميه مافيها ولا خرقه ولا قفزه ضفدع على النظام بالدفع الرباعي
عبدالله علي احمد
خلك ياورع على السوني اصرف لك ... !!! وغيرها ترى المدرسة يوم الاحد الجاي ولا العلوم ذي ماهي لك مره مره المفروض الي جنبه يصفقه كف علشان يصحصح ويتعلم الغبي
فبصل
طلال طلع نلحن ههههههههه
نجاة محمد
ربنا يبعدها عنك و عن تامر
faeiz1122
شين و قوي عين يعني لو كان كل لاعب يسمع كلام الجمهور او من كان في المدرجات كان صارت جرايم وبلاوي العويس تصرفه غلط في غلط لاتدافعون عنه ولازم يعاقب هو و الثاني

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