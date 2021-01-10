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متحدث الصحة: لم نرصد أي أعراض غير معروفة لدى من تلقوا لقاح كورونا

Time منذ ساعة
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متحدث الصحة: لم نرصد أي أعراض غير معروفة لدى من تلقوا لقاح كورونا

الرياض (صدى):
أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم إن المملكة ضمن قائمة الدول التي ترصد مزيد استقرار وانحساراً لأعداد حالات كورونا.

وقال العبدالعالي خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس كورونا في المملكة: الحالات المؤكدة تواصل الانخفاض بنسبة 98%، مبينا أن الجرعات المعطاة للقاح حتى الآن 178.337 جرعة موضحاً أن تلقي اللقاح مستمر، ولم نرصد أي أعراض غير معروفة لدى من تلقوا التطعيم بلقاح كورونا.

ولفت إلى أن الفئات التي لها أولوية وُضِعت بناءً على مخاطر معينة، ثم تتسع قائمة أفراد المجتمع لتشمل الجميع في تلقي اللقاح.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
اتحدى اي رياضي يقدر يشكك في بطولات الهلال 61 بطوله رسميه مافيها ولا خرقه ولا قفزه ضفدع على النظام بالدفع الرباعي
عبدالله علي احمد
خلك ياورع على السوني اصرف لك ... !!! وغيرها ترى المدرسة يوم الاحد الجاي ولا العلوم ذي ماهي لك مره مره المفروض الي جنبه يصفقه كف علشان يصحصح ويتعلم الغبي
فبصل
طلال طلع نلحن ههههههههه
نجاة محمد
ربنا يبعدها عنك و عن تامر
faeiz1122
شين و قوي عين يعني لو كان كل لاعب يسمع كلام الجمهور او من كان في المدرجات كان صارت جرايم وبلاوي العويس تصرفه غلط في غلط لاتدافعون عنه ولازم يعاقب هو و الثاني

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