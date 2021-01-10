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بنك الرياض يعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 39 دقيقة
Views 1417
بنك الرياض يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن بنك الرياض عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم / البكالوريوس للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، بالمسمى الوظيفي " محرر المحتوى العربي ".

وأشترط البنك حصول المتقدم على درجة الدبلوم في إدارة الأعمال أو أي تخصص ذي صلة، أو درجة البكالوريوس في الاتصالات أو الترجمة أو الأدب أو اللغويات أو مجال ذي صلة/ ما لا يقل عن 10 سنوات من الخبرة في تحرير المحتوى والنسخ في مجال مماثل، ومهارات كتابة وتحرير ممتازة باللغتين الإنجليزية والعربية.

للتقديم أضغط هنـــــــــــا.

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أحدث التعليقات

خالد
الذبان الدحلانيه متورطين ههههههههههههه
القرشي
عبدالله للأسف من يومه فيه غرور ورفعة الخشم عكس اخوه رأفت حبيب قلبي الله يحفظه متواضع وودود وحبوب يشبه ابوه كثير في تواضعه وهدوئه وعفويته وخجله ... شتان ما بينهم .
صراحه
كلامك سليم
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
خمبله
حليب المراعي طازج ولذيذ

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