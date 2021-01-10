بنك الرياض يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن بنك الرياض عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم / البكالوريوس للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، بالمسمى الوظيفي " محرر المحتوى العربي ".
وأشترط البنك حصول المتقدم على درجة الدبلوم في إدارة الأعمال أو أي تخصص ذي صلة، أو درجة البكالوريوس في الاتصالات أو الترجمة أو الأدب أو اللغويات أو مجال ذي صلة/ ما لا يقل عن 10 سنوات من الخبرة في تحرير المحتوى والنسخ في مجال مماثل، ومهارات كتابة وتحرير ممتازة باللغتين الإنجليزية والعربية.
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