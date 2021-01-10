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القادسية يغدر بالهلال ويرفض رحيل "اليامي "

Time منذ 44 دقيقة
Views 1941
القادسية يغدر بالهلال ويرفض رحيل "اليامي "

ماجد محمد (صدى):
أكدت مصادر مقربة من نادي القادسية اليوم الأحد رفض المدرب التونسي يوسف المناعي مدرب الفريق الأول لكرة القدم رحيل حمد اليامي للهلال .

وقالت أن " المناعي " أكد أن القاديسة لا يستطيع الإستغناء عن اللاعب خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية وتم عمل حظر لرحيله وأن إدارة النادي ستسمح له بالرحيل للهلال الموسم المقبل ، وفقاً لـ " الشرق الأوسط " .

وكان الهلال قد اشترى الفترة المتبقية للاعب صاحب الـ 21 عام من القادسية رسمياً قبل أن يتمسك المناعي ببقائه حتى نهاية الموسم .

ومن المتوقع أن يتم استئناف المفاوضات بين الجانبين للوصول إلى حل بشأن اللاعب أو رفع شكوى لإتحاد الكرة .

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أحدث التعليقات

خالد
الذبان الدحلانيه متورطين ههههههههههههه
القرشي
عبدالله للأسف من يومه فيه غرور ورفعة الخشم عكس اخوه رأفت حبيب قلبي الله يحفظه متواضع وودود وحبوب يشبه ابوه كثير في تواضعه وهدوئه وعفويته وخجله ... شتان ما بينهم .
صراحه
كلامك سليم
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
خمبله
حليب المراعي طازج ولذيذ

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