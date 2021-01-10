القادسية يغدر بالهلال ويرفض رحيل "اليامي "

ماجد محمد (صدى):
أكدت مصادر مقربة من نادي القادسية اليوم الأحد رفض المدرب التونسي يوسف المناعي مدرب الفريق الأول لكرة القدم رحيل حمد اليامي للهلال .
وقالت أن " المناعي " أكد أن القاديسة لا يستطيع الإستغناء عن اللاعب خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية وتم عمل حظر لرحيله وأن إدارة النادي ستسمح له بالرحيل للهلال الموسم المقبل ، وفقاً لـ " الشرق الأوسط " .
وكان الهلال قد اشترى الفترة المتبقية للاعب صاحب الـ 21 عام من القادسية رسمياً قبل أن يتمسك المناعي ببقائه حتى نهاية الموسم .
ومن المتوقع أن يتم استئناف المفاوضات بين الجانبين للوصول إلى حل بشأن اللاعب أو رفع شكوى لإتحاد الكرة .