ابنة الرئيس الإيراني الراحل تنتقد «سليماني»

وكالات (صدى):
انتقدت فائزة رفسنجاني، ابنة الرئيس الإيراني الراحل، هاشمي رفسنجاني، مشاركة إيران في الحرب في سوريا وشنت هجومًا ضد قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري، قاسم سليماني.
وأوضحت فائزة رفسنجاني: "لقد استشار سليماني والدي قبل ذهابه إلى سوريا، وأبلغه الوالد بألا يذهب إلى هناك"، مضيفة: "في ذكرى اغتيال سليماني، لا نسمع أحدا يتحدث حول ما فعله، لكن والدي کان يتمتع بذكاء وبعد نظر، وقد نصحه بعدم الذهاب، وكان على حق" .
وأضافت النائبة السابقة في البرلمان، متسائلة:" ماذا أنتجت تصرفات سليماني وسياستنا المقاومة؟ ماذا حققت لنا في مجالات الاقتصاد والحريات والسياسة الخارجية؟"، متابعة أن "سياسة المقاومة لم تترك لنا شيئا لنفخر به!".
وعبرت فائزة رفسنجاني، عن انتقادها لسياسة إيران في المنطقة: "أدت إلى فقداننا أصدقاءنا، وأصبحت سياستنا الخارجية تشبه السياسة الداخلية، حيث تحول المؤيدون إلى منتقدين، ثم تبدل المنتقدون إلى معارضين".