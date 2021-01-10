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"البيئة" تدعو مستوردي الأصناف الحيوانية والنباتية لاستخراج إذن استيراد مسبق

Time منذ 24 دقيقة
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"البيئة" تدعو مستوردي الأصناف الحيوانية والنباتية لاستخراج إذن استيراد مسبق

الرياض (صدى):
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، المستوردين للأصناف الحيوانية والنباتية إلى ضرورة استخراج إذن استيراد مسبق لضمان عدم رفضها.

وأضافت الوزارة أن ذلك يشمل الإرساليات النباتية مثل الشتلات، والأسمدة، والمبيدات، والبذور والتقاوي، فيما شملت الإرساليات الحيوانية الخيل والمواشي الحية، والطيور الحية، والصقور.

كما تضمنت الإرساليات الحيوانية الكائنات الفطرية والمنتجات الحيوانية والمخلفات الحيوانية، والحيوانات الأليفة، وعينات وحيوانات التجارب والأحياء المائية، والنحل وملكات النحل والفراشات والحشرات، وقشات الخيل والمواشي الحية، وبيض التفقيس والصيصان.

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كان زمان
وين جاء منه ..
كان زمان
لالالالالالالالا ... الأمور خارج السيطرة ... بالمغرب ..!!
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
كان زمان
نسأل الله السلامه ..
رااايق
حسناً ***

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