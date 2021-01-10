كشف تفاصيل المرحلة الأولى من دوري أبطال آسيا 2021

نواف السالم (صدى):
قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة بطولة دوري أبطال آسيا 2021 على مرحلتين، وستلعب المرحلة الأولى بنظام التجمع.
وستقام كافة مباريات المرحلة الأولى في ثلاثة أسابيع فقط، وذلك بمعدل مباراة واحدة كل 72 ساعة، على أن يفتح باب الترشيح للدول الراغبة في الاستضافة فور الإعلان عن الآلية الجديدة
كما سيحدد الاتحاد، وفقا لـ"عكاظ"، مصير المباريات من حضور الجماهير، حيث وضعت احتمالين أحدهما أن تكون المباريات بدون جماهير، أما الاحتمال الثاني فهو السماح بحضور عدد محدود من الجماهير.
أما آلية المرحلة الثانية فسيتم استكمالها في نوفمبر القادم، على أن يتم تحديد آلية خوض منافساتها في وقت لاحق سواء بالتجمع أو بنظام الذهاب والإياب.