بالصور.. "FBI " يفضح والد "بيلوسي" أهم داعمة لـ "بايدن" قبل أيام من تنصيبه

واشنطن (صدى):
فجر مكتب التحقيقات الفيدرالي معلومات خطيرة عن والد رئيسة مجلس النواب الأمريكي " نانسي بيلوسي " والمعروفة بعلاقتها العدائية بالرئيس السابق دونالد ترامب .
ورفع "الفيدرالي " السرية عن (284) صفحة متعلقة بـ "توماس دي أليساندرو جونيور " والد نانسي بيلوسي العمدة السابق لمدينة بالتيمور أكبر مدن ولاية ميريلاند الأمريكية .
وكشفت الوثائق أن والد " بيلوسي " كان على صلة بالعصابات في إشارة إلى أنه مهد الطريق لاحقًا لأقاربه الفاسدين لتولي المنصب كابنته و ابنه .
وأثارت تلك المعلومات جدل سياسي واسع حول اختيار التوقيت الحالي لكشفها وأنه ليس مجرد كشف فساد وإنما محاولة للتخلص من " بيلوسي " المقربة من " جو بايدن " والتي عُرفت بدعمه الكبير طوال فترة الإنتخابات الرئاسية وقبل ترشحه ، وفي نفس الوقت التشكيك في التصديق على أصوات " جو بايدن " قبل أيام قليله من تنصيبه في 20 يناير الجاري .
وأشار المحللون أن هذا الأمر بإيعاز من أنصار " ترامب " في مؤسسات الدولة التي شهدت انقسام كبير بين " ترامب " و"بايدن " ، في محاولة لكسر أكبر داعم للرئيس الحالي " جو بايدن " .
وشهدت واشنطن قبل أيام قليلة واقعة إقتحام الكونجرس من قبل أنصار " ترامب " في محاولة لمنع الأعضاء من التصديق على التصويت لـ"بايدن " ، ما أسفر عن اشتباكات حادة بين الشرطة والأمريكيين ووقوع عدد من القتلى والإصابات من الجانبين واعتقال عدد كبير من المتظاهرين .
ويؤكد المشهد السياسي أن الصراع الذي شهدته الولايات المتحدة سيظل أثره مسبباً لحالة انقسام تكشف عنها المعارك السياسية كل يوم ولن تكن قضية والد بيلوسي الأخيرة .