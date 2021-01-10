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بالصور.. "FBI " يفضح والد "بيلوسي" أهم داعمة لـ "بايدن" قبل أيام من تنصيبه

Time منذ 17 دقيقة
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بالصور.. "FBI " يفضح والد "بيلوسي" أهم داعمة لـ "بايدن" قبل أيام من تنصيبه

واشنطن (صدى):
فجر مكتب التحقيقات الفيدرالي معلومات خطيرة عن والد رئيسة مجلس النواب الأمريكي " نانسي بيلوسي " والمعروفة بعلاقتها العدائية بالرئيس السابق دونالد ترامب .

ورفع "الفيدرالي " السرية عن (284) صفحة متعلقة بـ "توماس دي أليساندرو جونيور " والد نانسي بيلوسي العمدة السابق لمدينة بالتيمور أكبر مدن ولاية ميريلاند الأمريكية .

وكشفت الوثائق أن والد " بيلوسي " كان على صلة بالعصابات في إشارة إلى أنه مهد الطريق لاحقًا لأقاربه الفاسدين لتولي المنصب كابنته و ابنه .

وأثارت تلك المعلومات جدل سياسي واسع حول اختيار التوقيت الحالي لكشفها وأنه ليس مجرد كشف فساد وإنما محاولة للتخلص من " بيلوسي " المقربة من " جو بايدن " والتي عُرفت بدعمه الكبير طوال فترة الإنتخابات الرئاسية وقبل ترشحه ، وفي نفس الوقت التشكيك في التصديق على أصوات " جو بايدن " قبل أيام قليله من تنصيبه في 20 يناير الجاري .

وأشار المحللون أن هذا الأمر بإيعاز من أنصار " ترامب " في مؤسسات الدولة التي شهدت انقسام كبير بين " ترامب " و"بايدن " ، في محاولة لكسر أكبر داعم للرئيس الحالي " جو بايدن " .

وشهدت واشنطن قبل أيام قليلة واقعة إقتحام الكونجرس من قبل أنصار " ترامب " في محاولة لمنع الأعضاء من التصديق على التصويت لـ"بايدن " ، ما أسفر عن اشتباكات حادة بين الشرطة والأمريكيين ووقوع عدد من القتلى والإصابات من الجانبين واعتقال عدد كبير من المتظاهرين .

ويؤكد المشهد السياسي أن الصراع الذي شهدته الولايات المتحدة سيظل أثره مسبباً لحالة انقسام تكشف عنها المعارك السياسية كل يوم ولن تكن قضية والد بيلوسي الأخيرة .

 

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أحدث التعليقات

ابو عمار
سيارات الالبنان معروفه بسرعته على الطرق السريعه
ابوبدر
امنع السبب ولن تجد اي لاعب يسوي اي شيء.. اما انك تسمح لناس تحضر المباريات وتسيىءللاعبين وتستفزهم ولا تبغون اللاعب يصير عنده ردة فعل فهذي من سابع المستحيلات وشفناها حتى على المستوى الاوروبي. قلة حياء ان يحضر عضو من رابطة او اداري ويبدا يشتم ويسىء للاعب وقت سريان المباراة. هذا اللي يستاهل العقوبة وليس اللاعب. ماحد يدري يمكن شتم اهله او قال له كلمة قبيحة او حركة قذرة. فاستشاط اللاعب.
ابو عمار
حسبي الله عليهم
ابو عمار
اوكي باي باي
ابو عمار
اوكي باي باي

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