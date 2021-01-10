الأهلي يرفع شكوى لاتحاد الكرة

ماجد محمد (صدى):
كشف تقارير صحفية عن عزم إدارة الأهلي رفع شكوى لاتحاد لكرة القدم تجاه الإداري المتسبب في الخلاف مع حارس الفريق محمد العويس عقب مواجهة القادسية الأخيرة.
وكانت الكاميرات قد رصدت نقاشاً حاداً بين حارس الأهلي محمد العويس، والطاقم الإداري الموجود في منصة ملعب الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، خلال مواجهة الأهلي مع القادسية.
وتوجه الحارس إلى المنصة في نهاية المباراة، محاولاً الوصول للشخص الذي وجه له الكلام قبل أن تتدخل الجهات الأمنية ومنعت الحارس من الصعود إلى المنصة.
وذكرت التقارير أنه ينتظر أن توقع لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد عقوبة على الحارس العويس بسبب ردة فعله المبالغ فيها، وكذلك للإداري والنادي المتسبب بدخول الإداري لملعب المباراة.