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الأهلي يرفع شكوى لاتحاد الكرة

Time منذ 37 دقيقة
Views 1758
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الأهلي يرفع شكوى لاتحاد الكرة

ماجد محمد (صدى):
كشف تقارير صحفية عن عزم إدارة الأهلي رفع شكوى لاتحاد لكرة القدم تجاه الإداري المتسبب في الخلاف مع حارس الفريق محمد العويس عقب مواجهة القادسية الأخيرة.

وكانت الكاميرات قد رصدت نقاشاً حاداً بين حارس الأهلي محمد العويس، والطاقم الإداري الموجود في منصة ملعب الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، خلال مواجهة الأهلي مع القادسية.

وتوجه الحارس إلى المنصة في نهاية المباراة، محاولاً الوصول للشخص الذي وجه له الكلام قبل أن تتدخل الجهات الأمنية ومنعت الحارس من الصعود إلى المنصة.

وذكرت التقارير أنه ينتظر أن توقع لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد عقوبة على الحارس العويس بسبب ردة فعله المبالغ فيها، وكذلك للإداري والنادي المتسبب بدخول الإداري لملعب المباراة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
سيارات الالبنان معروفه بسرعته على الطرق السريعه
ابوبدر
امنع السبب ولن تجد اي لاعب يسوي اي شيء.. اما انك تسمح لناس تحضر المباريات وتسيىءللاعبين وتستفزهم ولا تبغون اللاعب يصير عنده ردة فعل فهذي من سابع المستحيلات وشفناها حتى على المستوى الاوروبي. قلة حياء ان يحضر عضو من رابطة او اداري ويبدا يشتم ويسىء للاعب وقت سريان المباراة. هذا اللي يستاهل العقوبة وليس اللاعب. ماحد يدري يمكن شتم اهله او قال له كلمة قبيحة او حركة قذرة. فاستشاط اللاعب.
ابو عمار
حسبي الله عليهم
ابو عمار
اوكي باي باي
ابو عمار
اوكي باي باي

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