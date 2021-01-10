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وظائف شاغرة في شركة تكافل الراجحي

Time منذ 47 دقيقة
Views 1764
وظائف شاغرة في شركة تكافل الراجحي

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة تكافل الراجحي، اليوم الأحد، عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمدينة جدة وذلك للسعوديين فقط، بمسمى وظيفي "مدير علاقات الوسطاء".

وأوضحت الشركة، أن المؤهلات والخبرات المطلوبة هي: درجة البكالوريوس في "إدارة، مالية، مبيعات" أو تخصص ذي صلة، مهارات الحاسب الآلي وبرامج أوفيس، مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

وأشارت إلى أن المهام الوظيفية: إدارة علاقات الوسطاء، إدارة الأفراد، السياسات والأنظمة والعمليات والإجراءات، التحسين المستمر، التقارير، بينما التقديم من خلال الرابط التالي: هنا 

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أحدث التعليقات

ابو عمار
سيارات الالبنان معروفه بسرعته على الطرق السريعه
ابوبدر
امنع السبب ولن تجد اي لاعب يسوي اي شيء.. اما انك تسمح لناس تحضر المباريات وتسيىءللاعبين وتستفزهم ولا تبغون اللاعب يصير عنده ردة فعل فهذي من سابع المستحيلات وشفناها حتى على المستوى الاوروبي. قلة حياء ان يحضر عضو من رابطة او اداري ويبدا يشتم ويسىء للاعب وقت سريان المباراة. هذا اللي يستاهل العقوبة وليس اللاعب. ماحد يدري يمكن شتم اهله او قال له كلمة قبيحة او حركة قذرة. فاستشاط اللاعب.
ابو عمار
حسبي الله عليهم
ابو عمار
اوكي باي باي
ابو عمار
اوكي باي باي

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