وظائف شاغرة في شركة تكافل الراجحي

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة تكافل الراجحي، اليوم الأحد، عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمدينة جدة وذلك للسعوديين فقط، بمسمى وظيفي "مدير علاقات الوسطاء".
وأوضحت الشركة، أن المؤهلات والخبرات المطلوبة هي: درجة البكالوريوس في "إدارة، مالية، مبيعات" أو تخصص ذي صلة، مهارات الحاسب الآلي وبرامج أوفيس، مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.
وأشارت إلى أن المهام الوظيفية: إدارة علاقات الوسطاء، إدارة الأفراد، السياسات والأنظمة والعمليات والإجراءات، التحسين المستمر، التقارير، بينما التقديم من خلال الرابط التالي: هنا