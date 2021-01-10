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بالفيديو.. "التخصصات الصحية" تفتح باب التسجيل لبرامج شهادة الاختصاص

Time منذ ساعة
Views 1589
بالفيديو.. "التخصصات الصحية" تفتح باب التسجيل لبرامج شهادة الاختصاص

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة التخصصات الصحية، اليوم الأحد، عن فتح باب التسجيل لبرامج شهادة الاختصاص السعودية.

ورصدت الهيئة من خلال مقطع فيديو، رحلة التقديم على نظام المفاضلة والقبول الخاص ببرامج الدراسات العليا الصحية للتخصصات العامة.

وأشارت إلى أن البدء في التقديم يكون عبر البوابة الإلكترونية، وإنشاء حساب عليها واختيار الرغبات، ووضع السيرة الذاتية، لافتة إلى أنه وفقا لتنافسية المتقدمين ومجموع الدرجات وترتيب الرغبات سيتم الترشيح.

وأضافت أن بعد ذلك ستتم مرحلة المقابلة الشخصية للمترشحين، يليها تقديم رغبات أفضلية المراكز، ومطابقتها كذلك مع نتائج المراكز وصولا إلى الحصول على النتيجة النهائية والقبول في برامج الدراسات العليا للتخصصات الصحية.

وأكدت أنه بعد القبول سيتم إنهاء إجراءات التسجيل ودفع الرسوم ورفع التصنيف المهني وإيفاد المقبول كموظف ليتلقى ويبدأ التدريب.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
كان زمان
نسأل الله السلامه ..
رااايق
حسناً ***
عدو الخونة
هالخمة ماتشوف الجذوع اذا صارت في عيون اسيادهم المجوس او المغول وسيلووون الحقائق لايجاد الف مبرر ومبر لاجرامهم... بينما يطلعون لنا بالكرشة عظم ويختلقون اشياء من لاشيء فيما يخصنا
كان زمان
الوضع غير طبيعي .... أكيد فيه تفصيل أكثر

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