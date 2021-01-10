"أبل" تجري تغييرات جديدة في "آيفون 13"

وكالات (صدى):
أوضحت تقارير التعديلات التي ستجري على "آيفون 13"، مؤكدة أنها ستكون مشابهة لطرازات "آيفون 12" من حيث الحواف المستوية، وشكل الكاميرا الأمامية.
وستأتي الكاميرا الخلفية بتصميم مختلف عن هواتف "آيفون" السابقة، بينما سيزيد سمكها بـ0.26 ميليمتر، فيما رجح البعض أن تكون عناصر الكاميرا في "آيفون 13 برو" و"آيفون 13 برو ماكس" بالحجم ذاته.
كما سيمتلك الهاتف عدسات واسعة جدًا مع خاصية استشعار وتثبيت، بينما تأتي النتوءات الخاصة بها أصغر حجما، ومن المتوقع أن تكشف "أبل" عن تفاصيل هاتفها في سبتمبر المقبل.