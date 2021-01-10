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"أبل" تجري تغييرات جديدة في "آيفون 13"

Time منذ ساعة
Views 1785
"أبل" تجري تغييرات جديدة في "آيفون 13"

وكالات (صدى):
أوضحت تقارير التعديلات التي ستجري على "آيفون 13"، مؤكدة أنها ستكون مشابهة لطرازات "آيفون 12" من حيث الحواف المستوية، وشكل الكاميرا الأمامية.

وستأتي الكاميرا الخلفية بتصميم مختلف عن هواتف "آيفون" السابقة، بينما سيزيد سمكها بـ0.26 ميليمتر، فيما رجح البعض أن تكون عناصر الكاميرا في "آيفون 13 برو" و"آيفون 13 برو ماكس" بالحجم ذاته.

كما سيمتلك الهاتف عدسات واسعة جدًا مع خاصية استشعار وتثبيت، بينما تأتي النتوءات الخاصة بها أصغر حجما، ومن المتوقع أن تكشف "أبل" عن تفاصيل هاتفها في سبتمبر المقبل.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
سيارات الالبنان معروفه بسرعته على الطرق السريعه
ابوبدر
امنع السبب ولن تجد اي لاعب يسوي اي شيء.. اما انك تسمح لناس تحضر المباريات وتسيىءللاعبين وتستفزهم ولا تبغون اللاعب يصير عنده ردة فعل فهذي من سابع المستحيلات وشفناها حتى على المستوى الاوروبي. قلة حياء ان يحضر عضو من رابطة او اداري ويبدا يشتم ويسىء للاعب وقت سريان المباراة. هذا اللي يستاهل العقوبة وليس اللاعب. ماحد يدري يمكن شتم اهله او قال له كلمة قبيحة او حركة قذرة. فاستشاط اللاعب.
ابو عمار
حسبي الله عليهم
ابو عمار
اوكي باي باي
ابو عمار
اوكي باي باي

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